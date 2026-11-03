Μαθητές από ευρωπαϊκές χώρες φιλοξενήθηκαν στην Καλαμάτα

Πέντε ημέρες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών έζησαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από τρεις ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ S.H.I.E.L.D. (Sustainability, Human Rights, Internet Safety, E-Literacy, Learning Together, Democracy).

Από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου, το 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας, σε συνεργασία με το 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, υποδέχθηκε τέσσερις εκπαιδευτικούς και είκοσι μαθητές από το Staatliche Realschule Schonungen της Γερμανίας και το Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach της Πολωνίας.

Οι μαθητές φιλοξενήθηκαν από Έλληνες συμμαθητές τους δημιουργώντας από την πρώτη στιγμή ένα ζεστό κλίμα επικοινωνίας και συνεργασίας.

Στο πλαίσιο της φιλοξενίας πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες σε συνεργασία με το ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας που ήταν αφιερωμένες στη σύνδεση ιστορίας και περιβάλλοντος. Μέσα από την εκπαιδευτική διαδρομή «Από το Κάστρο ως την Παραλία» οι μαθητές εξερεύνησαν το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της πόλης, ενώ στην Αρχαία Μεσσήνη, στο πλαίσιο της δραστηριότητας με θέμα «Ένα Παράδειγμα Αειφορικής Διαχείρισης από το Παρελθόν», ανακάλυψαν πώς οι αρχαίες κοινωνίες αξιοποιούσαν τους φυσικούς πόρους και τι μπορούμε να διδαχθούμε σήμερα από αυτές.

Η χρήση tablets μετέτρεψε την παρατήρηση και την αναζήτηση πληροφοριών σε μια διαδραστική εμπειρία μάθησης έξω από την τάξη. Επιπλέον σε συνεργασία με το ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ., πραγματοποιήθηκε το βιωματικό εργαστήριο «Πίσω από την οθόνη είμαι εγώ» με επίκεντρο την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και την ψηφιακή συμπεριφορά, ενώ ακολούθησε εργαστήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αξίες της δημοκρατίας. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στην Ακρόπολη και το Μουσείο της, όπου οι φιλοξενούμενοί μας γνώρισαν από κοντά την ιστορική κοιτίδα της Δημοκρατίας.

Ξεχωριστή θέση στις εμπειρίες των μαθητών είχαν οι φιλίες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Οι φιλοξενούμενοι αναχώρησαν με θετικές εντυπώσεις από τη φιλοξενία των εκπαιδευτικών και των ελληνικών οικογενειών. Τον Δεκέμβριο οι Έλληνες μαθητές θα επισκεφθούν τη Γερμανία και τον Απρίλιο την Πολωνία, για να ξανασυναντήσουν τους φίλους τους . Γιατί το Erasmus+ δεν προσφέρει μόνο γνώσεις και εμπειρίες· δημιουργεί δεσμούς που ξεπερνούν τα σύνορα!