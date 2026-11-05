2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας: Παρουσία σε διεθνή συνάντηση στη Βερόνα

Η επανανοηματοδότηση της εκπαίδευσης, η δημοκρατία στο σχολείο, τα δικαιώματα του παιδιού και οι σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της 5ης Διεθνούς Biennale της Convergence(s) pour l’Éducation Nouvelle, που πραγματοποιήθηκε από τις 29 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου στη Βερόνα της Ιταλίας.

Στη διοργάνωση, η οποία φιλοξενήθηκε στο Palazzo della Gran Guardia και σε γειτονικό σχολείο, συμμετείχαν περισσότεροι από 400 εκπαιδευτικοί, παιδαγωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί και επαγγελματίες της εκπαίδευσης, εκπροσωπώντας 90 εκπαιδευτικά δίκτυα από περίπου 30 χώρες. Για πρώτη φορά η Biennale πραγματοποιήθηκε εκτός του γαλλόφωνου χώρου, με κεντρικό θέμα την «επανανθρωποποίηση της εκπαίδευσης». Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρουσιάσεις, εργαστήρια, συζητήσεις και ανταλλαγές καλών πρακτικών γύρω από τη δημοκρατία στο σχολείο, τα δικαιώματα του παιδιού, τη συνεργατική μάθηση και τον ρόλο του εκπαιδευτικού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας, καθώς και στον σεβασμό της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, εκπρόσωποι περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών είχαν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν στη μητρική τους γλώσσα για ζητήματα όπως η ενεργός πολιτειότητα, η προάσπιση της ειρήνης και η αντιμετώπιση φασιστικών ιδεών. Στη συνάντηση συμμετείχε η υπεύθυνη του διαπιστευμένου σχεδίου Erasmus+ του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας, Πέρσα Κοτσονούρη, εκπροσωπώντας το γερμανικό δίκτυο Kooperative für Freinet Pädagogik. Η εκπαιδευτικός αντάλλαξε εμπειρίες με συναδέλφους που εφαρμόζουν ενεργητικές και εναλλακτικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, όπως η παιδαγωγική του Célestin Freinet, ενώ στην παρέμβασή της μίλησε για την ελευθερία στην εκπαίδευση, επισημαίνοντας ότι δεν είναι δεδομένη και απειλείται όταν η γνώση περιορίζεται στην απομνημόνευση, δεν γίνονται σεβαστές οι διαφορές και οι κοινωνικές ανισότητες ή η υπερβολική χρήση της τεχνολογίας περιορίζουν τις ευκαιρίες των παιδιών