Ένωση Συλλόγων Γονέων Καλαμάτας: Διαμαρτυρία για τη νέα υπουργική απόφαση για τις σχολικές εκδρομές

Οι γονείς ζητούν να αποσυρθεί η νέα υπουργική απόφαση, να αφαιρεθούν οι ελεγκτικές ευθύνες από τους εκπαιδευτικούς και να συμμετέχουν δωρεάν όλοι οι μαθητές στις σχολικές εκδρομές και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις. Η ανακοίνωση της Ενωσης αναφέρει: “Η συμμετοχή των παιδιών μας σε σχολικές εκδρομές και εκπαιδευτικές επισκέψεις αποτελεί σημαντικό μέρος της μόρφωσης και της ανάπτυξής τους.

Την ίδια στιγμή, οι περισσότεροι γονείς δυσκολευόμαστε να προσφέρουμε αυτές τις δραστηριότητες στα παιδιά μας: Οι θεατρικές παραστάσεις, οι επισκέψεις σε μουσεία κ.ά. έχουν μετατραπεί σε είδος πολυτελείας, ενώ οι μισθοί μας, σε συνδυασμό με την ακρίβεια, δεν επαρκούν για τις βασικές ανάγκες των οικογενειών μας. Σε αυτές τις συνθήκες, θα περιμέναμε από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας μέτρα που να διευκολύνουν τη συμμετοχή όλων των παιδιών στις εκδρομές, χωρίς αποκλεισμούς.

Η Υπουργική Απόφαση, όμως, κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση. 1. Μετακυλίει την ευθύνη για την ασφάλεια στους εκπαιδευτικούς. Η ευθύνη για τον έλεγχο των δικαιολογητικών των μεταφορών φορτώνεται στους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με το άρθρο 24, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συγκεντρώνουν άδειες κυκλοφορίας και οδήγησης, πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας οδηγών, ασφαλιστήρια, δελτία τεχνικού ελέγχου, στοιχεία ταχογράφου και άδειες λειτουργίας των χώρων διαμονής, εστίασης και ψυχαγωγίας. Αντί να στηρίζονται στον παιδαγωγικό τους ρόλο, καλούνται να αναλάβουν χρέη ελεγκτικών υπηρεσιών, ενώ ήδη εργάζονται σε υπερπληθή τμήματα, με ελλείψεις στην παράλληλη στήριξη και σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. 2. Επιβαρύνει περισσότερο τις οικογένειες. Το Υπουργείο Παιδείας δεν παίρνει μέτρα για την κάλυψη του κόστους των εκδρομών, ώστε να συμμετέχουν όλα τα παιδιά. Αντίθετα, καθιστά υποχρεωτική την ασφαλιστική κάλυψη των μαθητών, μετακυλίοντας το πρόσθετο κόστος στους γονείς και διαμορφώνοντας πελατεία για τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. 3. Θέτει πρόσθετα εμπόδια στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία. Αντί για ιδιαίτερη και αναβαθμισμένη μέριμνα, το άρθρο 14 προβλέπει ότι, με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα και εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων, είναι δυνατόν ο μαθητής να συμμετέχει με συνοδεία ενηλίκου που διαθέτει η οικογένεια με δική της δαπάνη. Η Ένωση Γονέων Καλαμάτας απαιτεί: • Να αποσυρθεί η Υπουργική Απόφαση για τις εκδρομές, που δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα και ανασφάλεια στη σχολική κοινότητα. • Να εξασφαλίζεται η ασφαλής μετακίνηση με ευθύνη του κράτους. Οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί να πραγματοποιούν αυτοψίες και ελέγχους καταλληλότητας. • Να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για δωρεάν συμμετοχή όλων των μαθητών στις εκπαιδευτικές και διδακτικές δράσεις, χωρίς οικονομικούς αποκλεισμούς. • Να δημιουργηθεί κρατικός στόλος λεωφορείων, με μόνιμους οδηγούς και συνοδούς, που θα καλύπτει τόσο την καθημερινή μετακίνηση των μαθητών όσο και τις σχολικές επισκέψεις”.