Κοινές δράσεις για τη βιώσιμη διατροφή από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τους συνταξιούχους ΟΤΑ

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ο.Τ.Α. Νομού Μεσσηνίας, θέτοντας τις βάσεις για κοινές επιστημονικές και εκπαιδευτικές δράσεις στον τομέα της διατροφής.

Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων και εργαστηρίων, με δυνατότητα συμμετοχής και άλλων ερευνητικών φορέων.

Οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν σε πεδία κοινού επιστημονικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, με γνώμονα την αριστεία σε θέματα διατροφής και διαιτολογίας. Ιδιαίτερη θέση στη συνεργασία έχει η συμμετοχή του Συλλόγου σε δράσεις του προγράμματος S-FAN (Sustainable Food Awareness Network). Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται δράσεις ενημέρωσης για τη σπατάλη τροφίμων και τη βιώσιμη διατροφή, με έμφαση σε πρακτικές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινότητα.

Παράλληλα, τα μέλη του Συλλόγου θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαδραστικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις και εκδηλώσεις, συνδέοντας την επιστημονική γνώση με τις καθημερινές διατροφικές συνήθειες. Το μνημόνιο διαμορφώνει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα και τους συνταξιούχους της τοπικής αυτοδιοίκησης της Μεσσηνίας, με κοινό προσανατολισμό την ενημέρωση και την ενεργή συμμετοχή σε ζητήματα διατροφής και βιώσιμης διαχείρισης των τροφίμων.