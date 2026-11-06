Διαδικτυακό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με θέμα τη βιώσιμη διατροφή

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα τη βιώσιμη διατροφή και τον αντίκτυπο των διατροφικών μας επιλογών στο περιβάλλον διοργανώνεται τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου από τις 5 μ.μ. έως τις 7 μ.μ., με τίτλο «Από Δευτέρα δίαιτα του πλανήτη: η αλλαγή περνά από το πιάτο μου».

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχει στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους γύρω από τη βιώσιμη διατροφή, τη σπατάλη τροφίμων, τα σύγχρονα διατροφικά πρότυπα και τα σχολικά γεύματα.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σύνδεση των καθημερινών διατροφικών συνηθειών με την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή, καθώς και στον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η εκπαίδευση στη διαμόρφωση υπεύθυνων διατροφικών επιλογών από μικρή ηλικία.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί εισήγηση από τον Αχιλλέα Πληθάρα, Υπεύθυνο Αποτυπώματος του WWF Ελλάς, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα και να γνωρίσουν εκπαιδευτικά εργαλεία και πρακτικές δραστηριότητες που μπορούν να αξιοποιήσουν στη σχολική τάξη.

Η δράση φιλοδοξεί να αναδείξει πώς μικρές αλλαγές στις καθημερινές διατροφικές επιλογές μπορούν να συμβάλουν στην προστασία του πλανήτη, ενισχύοντας παράλληλα την περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία.



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