Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Μεσσηνία

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται για σήμερα Παρασκευή 8 Αυγούστου στη Μεσσηνία, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ( www.civilprotection.gr ).

Οπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Καλαμάτας, οι υπηρεσίες του παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Σημειώνεται ότι με απόφαση του γ.γ. Πολιτικής Προστασίας όλη η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code).

Η γ.γ. Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, κάπνισμα μελισσών κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 ή στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.