Ερευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα “πολυκέντρα” ανακύκλωσης - Στο επίκεντρο και ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον τρόπο με τον οποίο διατέθηκαν ευρωπαϊκά κονδύλια για την απόκτηση και λειτουργία των «πολυκέντρων» ανακύκλωσης, δηλαδή των γνωστών αυτόματων μηχανημάτων που έχουν τοποθετηθεί σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τρεις φορείς διαχείρισης απορριμμάτων της χώρας, μεταξύ των οποίων και ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, ο οποίος προμηθεύτηκε 58 τέτοια μηχανήματα.

Η έρευνα ξεκίνησε το 2023 έπειτα από καταγγελίες για «φωτογραφικό» διαγωνισμό και σειρά προβλημάτων στην υλοποίηση των σχετικών συμβάσεων. Τα μηχανήματα, τα οποία συλλέγουν πλαστικά, μεταλλικά και γυάλινα αντικείμενα, αποκτήθηκαν με πόρους από το προηγούμενο ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

Εκτός από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το ζήτημα απασχολεί και την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), η οποία σε πρόσφατο πόρισμά της ζητά την επιστροφή 2,9 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΕΔΣΝΑ Αττικής, καθώς διαπίστωσε σοβαρές παρατυπίες. Ανάμεσα στα ζητήματα που εντοπίστηκαν ήταν η έλλειψη ελέγχων, καθώς και η απουσία αναλυτικών και επαληθευμένων στοιχείων για τις ποσότητες και το είδος των υλικών που συλλέγονται.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). Για παράδειγμα, το 2023 η εταιρεία που προμήθευσε τα μηχανήματα ανέφερε στον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου τη συλλογή 400 τόνων. Το 89% αυτών των υλικών χαρακτηρίστηκε ως «μη συσκευασίες». Ωστόσο, οι επιτόπιοι έλεγχοι έδειξαν ότι στην πραγματικότητα επρόκειτο κυρίως για συσκευασίες.

Αυτή η ασυμφωνία εγείρει σοβαρά ερωτήματα, καθώς, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα υλικά συσκευασίας πρέπει να ανακυκλώνονται με ευθύνη των παραγωγών και όχι με κονδύλια των δήμων ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαπίστωση αυτή προκαλεί εύλογες αμφιβολίες για την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και τη νομιμότητα της διαδικασίας.

Η εξέλιξη της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα ρίξει φως στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν εκατομμύρια ευρώ κοινοτικών πόρων.

Θ.Λ.