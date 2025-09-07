Αστρονομικός Όμιλος Καλαμάτας: Κοιτάζουμε ψηλά στον ουρανό για να δούμε το «ματωμένο φεγγάρι»

Ορατή από τη χώρα μας και μάλιστα με γυμνό μάτι θα είναι η σημερινή ολική έκλειψη σελήνης.

Την ώρα που θα ανατέλλει η Σελήνη, η έκλειψη θα έχει ήδη ξεκινήσει. Εκείνη την ώρα η σελήνη θα βρίσκεται ακόμη στη φάση της μερικής έκλειψης, δηλαδή μόνο ένα τμήμα της Σελήνης θα φαίνεται πιο σκοτεινό καθώς θα βρίσκεται εντός της σκιάς της Γης.

Γύρω στις 20:30, όπου η Σελήνη θα βρίσκεται λίγο ψηλότερα στον ουράνιο θόλο, θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη, και η Σελήνη θα μαυρίσει όλη καθώς βρίσκεται πλέον ολόκληρη εντός της σκιάς της γης.

Όπως αναφέρει ο Άρης Μυλωνάς από τον Αστρονομικό Όμιλο Καλαμάτας: "Κοιτάζουμε ψηλά στον ουρανό για να δούμε το «ματωμένο φεγγάρι», δηλαδή την Ολική Έκλειψη Σελήνης. Το όμορφο αυτό φαινόμενο θα είναι ορατό από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο!

Όσοι βρίσκεστε κοντά στην παραλία της Καλαμάτας μπορείτε να δείτε καλύτερα το φαινόμενο από την δυτική παραλία μέχρι το ξενοδοχείο «Filoxenia».

[Καλό είναι να αποφύγετε το κεντρικό λιμάνι της Καλαμάτας επειδή ο μεγάλος λιμενοβραχίονας («χιλιόμετρο»), θα σας κρύβει τη θέα της θάλασσας, η οποία θα έχει κοκκινίσει λόγω της ανάκλασης της Σελήνης.]

Αν βρίσκεστε στο σημείο Α, η Σελήνη θα ξεπροβάλλει κατακόκκινη υπό ολική έκλειψη από την κορυφογραμμή του Ταϋγέτου γύρω στις 20:47

Αν βρίσκεστε στο σημείο Β, η Σελήνη θα ξεπροβάλλει κατακόκκινη υπό ολική έκλειψη από την κορυφογραμμή του Ταϋγέτου γύρω στις 20:37

Από τις 21:52 έως στις 22:56 θα παρατηρείτε τη Σελήνη να βγαίνει αργά-αργά από τον κώνο σκιάς της Γης!

Μην ξεχάσετε να πάρετε τον καφέ σας, σάντουιτς, τα κιάλια σας και την πτυσσόμενη καρέκλα παραλίας!

ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ"!