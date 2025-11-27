Κακοκαιρία "Αντέλ": Μεγάλες ζημιές από ανεμοστρόβιλο στη Φοινικούντα

Καταστροφικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας "Αντέλ" από τη νοτιοδυτική Μεσσηνία, καθώς ανεμοστρόβιλος που χτύπησε τη Φοινικούντα, άφησε πίσω του σημαντικές ζημιές.

Από τη μανία των ανέμων ξεριζώθηκαν δέντρα, αποκολλήθηκαν στέγαστρα και σκεπές και έσπασαν τζαμαρίες, ενώ προκλήθηκαν και ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα μέρος της περιοχής να έχει μείνει χωρίς ρεύμα.

Ο ανεμοστρόβιλος πέρασε από την περιοχή γύρω στις 7 το πρωί πλήττοντας ιδιαίτερα μία ξενοδοχειακή μονάδα, τις εγκαταστάσεις ενός κάμπινγκ και κάποια καταστήματα, ενώ έχουν καταγραφεί ζημιές και σε στέγες κατοικιών.

Μιλώντας στην "Ε" ο δήμαρχος Πύλου - Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας επεσήμανε ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή Μαυροβούνι της Φοινικούντας και ότι καταβάλλεται προσπάθεια να γίνει καταγραφή της κατάστασης και να δοθεί βοήθεια όπου χρειάζεται σημειώνοντας παράλληλα τις δυσκολίες που υπάρχουν ακόμα από τις καιρικές συνθήκες, καθώς ανά διαστήματα υπάρχει ισχυρή βροχόπτωση.