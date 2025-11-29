Καλαμάτα: Σοβαρές ζημιές στο ρέμα Κερεζένια (φωτογραφίες)

Σοβαρές ζημιές στο ρέμα Κερεζένια, στα Γιαννιτσάνικα, στα παρόχθια κτήματα προκάλεσαν τα αρκετά και ορμητικά νερά από τις τελευταίες βροχοπτώσεις.

Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται κάποια μέτρα πάνω από τη γέφυρα στην οδό Λακωνικής, στο τέρμα του περιφερειακού αυτοκινητόδρομου της Καλαμάτας, όπου υλοποιούνται εργασίες στο πλαίσιο του σημαντικού αντιπλημμυρικού έργου του “Μορέα”.

Τα νερά του ρέματος “έφαγαν” κυρίως κτήματα και γκρέμισαν τα πρανή τους, στη δυτική πλευρά, απέναντι από το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού, ενώ προκάλεσαν ζημιές και στην πλευρά του ελαιοτριβείου. Μάλιστα, από τις ζημιές κινδυνεύει να βρεθεί στο ρέμα μια αποθήκη με εργαλεία.

Οπως ενημερωθήκαμε, τις προηγούμενες ημέρες μέσα στο ρέμα βρίσκονταν μηχανήματα που εργάζονταν στο αντιπλημμυρικό έργο, που πρόλαβαν να απομακρυνθούν έγκαιρα, πριν την επιδείνωση του καιρού.

Στα σημεία του Κερεζένια που σημειώθηκαν οι ζημιές, οι ιδιοκτήτες έχουν συμφωνήσει με τον “Μορέα” και έχουν παραχωρήσει μέρος των κτημάτων τους που προβλέπονται απαλλοτριώσεις, χωρίς να έχουν συντελεστεί και να έχουν αποζημιωθεί.

Γ.Σ.