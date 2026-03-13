Κατέρρευσε η πρώτη γέφυρα προς το Πολυλίμνιο - Τέλος η πρόσβαση στο δημοφιλές χώρο φυσικής ομορφιάς

Τέλος το Πολυλίμνιο, η πρόσβαση και η επίσκεψη του κόσμου στο μοναδικό και δημοφιλές αυτό χώρο φυσικής ομορφιάς στην Χαραυγή του Δήμου Μεσσήνης.

Η πρώτη από τις ξύλινες γέφυρες στην αρχή της διαδρομής προς το Πολυλίμνιο κατέρρευσε από την τελευταία κακοκαιρία, εξαιτίας της εγκατάλειψης και της έλλειψης φροντίδας από κάθε αρμόδια αρχή και φορέα.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, στη συνεδρίαση της λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος επέρριψε τις ευθύνες στο Δασαρχείο Καλαμάτας, που είναι ο υπεύθυνος, ο κάτοχος του χώρου, απαντώντας στον σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας Γιάννη Μπαρακάρη που έθεσε το θέμα: “Ενημέρωση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η περιοχή του Πολυλιμνίου. Ποιες οι ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί η δημοτική αρχή, ώστε να καταστεί η ευρύτερη περιοχή ασφαλής και επισκέψιμη, τουλάχιστον κατά τους θερινούς μήνες”.

Αναλυτικά, ο κ. Μπαρακάρης επισήμανε ότι “το Πολυλίμνιο που είναι από τα βασικά όπλα προβολής του Δήμου, είναι μη προσβάσιμο και βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Μας δυσφημεί, είναι μείζον τοπικό και γενικότερο θέμα. Το Πολυλίμνιο πρέπει να είναι προσβάσιμο στους πολίτες και τους φυσιολάτρες”.

Παρατήρησε πως μετά το 2016 με το τραγικό δυστύχημα και την απώλεια μιας νεαρής κοπέλας, “για τις δημοτικές αρχές και κάθε αρμόδιο το θέμα του Πολυλιμνίου «κάνει τζιζ», δεν το ακουμπάνε”. Πρότεινα “να εκπονηθεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης”, ώστε να είναι προσβάσιμο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, κάνοντας λόγο για “μείζον θέμα για τον τουρισμό του Δήμου”.

Ο δήμαρχος Γ. Αθανασόπουλος αναγνώρισε πως “είναι θέμα μεγάλης σημασία για τον Δήμο” κι εξέφρασε ανησυχία και απογοήτευση για “την απροθυμία του αρμόδιου φορέα (του Δασαρχείου) να κάνει κάτι, να υπάρξει συνεργασία για βελτίωση της πρόσβασης μέσα στο Πολυλίμνιο”.

Ανέφερε ότι ο Δήμος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του “ασφαλτόστρωσε τον δρόμο από τη Χαραυγή στο Πολυλίμνιο, με διευθέτηση ομβρίων, αναδείχθηκε ανάδοχος για το αναψυκτήριο και βρισκόμαστε σε αναζήτηση οικοπέδου για πάρκινγκ στη Χαραυγή”.

Δήλωσε ότι ο Δήμος και το Πολυλίμνιο θέλουν στήριξη και πρόσθεσε: “Για τον χώρο υπεύθυνος είναι ο κάτοχος, το Δασαρχείο. Με ρώτησε ο περιφερειάρχης για τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης, του απάντησα θετικά, αλλά με ενημέρωσε πως το Δασαρχείο εκδήλωσε άρνηση. Το Δασαρχείο είναι κατώτερο των περιστάσεων. Αν είναι αρνητικό, ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει κάτι”.

Ακόμα, ο δήμαρχος ανέφερε ότι η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας με έγγραφο της κάλεσε τη Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας και το Δασαρχείο Καλαμάτας να μην την εμπλέκουν με το Πολυλίμνιο και πως είναι δική τους αρμοδιότητα.

Για το τραγικό δυστύχημα του 2016 είπε ότι “ήταν τραγικό περιστατικό και μας συνέτριψε όλους και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι είμαστε κατηγορούμενοι” και συμπλήρωσε: “Δεν μπορεί το Δασαρχείο να είναι υπεύθυνο για το αλσύλλιο της Μπούκας και να μην είναι για το Πολυλίμνιο. Είμαι έτοιμος να μπούμε στον υπό δημιουργία Φορέα Διαχείρισης, αρκεί να κάνει το πρώτο βήμα το Δασαρχείου”.

Τέλος, υπενθύμισε τη μελέτη του καθηγητή Ευθύμιου Λέκκα για έργο προστασίας από κατακρημνίσεις βράχων, δήλωσε πως η Περιφέρεια ή το Δασαρχείο (υπουργείο Περιβάλλοντος) να χρηματοδοτήσουν την υλοποίησή του και υπενθύμισε ότι τις ενημερωτικές πινακίδες έχει τοποθετήσει το Δασαρχείο.

Στη δευτερολογία του ο κ. Μπαρακάρης αναρωτήθηκε “ο Δήμος έκανε παρεμβάσεις για να πηγαίνουν στο πουθενά” και ρώτησε αν το Πολυλίμνιο περιλαμβάνεται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Μεσσήνης.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι “η προβολή του Πολυλιμνίου περιλαμβάνεται στα προγράμματα προβολής του Δήμου, της Περιφέρειας και του υπουργείου Τουρισμού” και κάνοντας λόγο για προσωπική ευθύνη των επισκεπτών, υποστήριξε πως όσοι έρχονται ξέρουν πού πηγαίνουν: σε φυσικό τοπίο που δεν έχει γίνει παρέμβαση κι έχει επικινδυνότητα”.