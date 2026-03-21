Tα «Γεράκια» στον Αγριλο Αρφαρών

Πεζοπορία και οδοιπορικός περίπατος πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής στον Αγριλο Αρφαρών, με τα «Γεράκια», συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.

Φίλοι της φύσης και της τοπικής ιστορίας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την περιοχή και την πολιτιστική κληρονομιά της, σε μια δράση που ανέδειξε το αυξημένο ενδιαφέρον για το χωριό.

Οπως αναφέρουν οι διοργανωτές: «Ιδιαίτερη ήταν η συμβολή του Παντελή Γεωργακίλα, ο οποίος στάθηκε αρωγός στην προσπάθεια και φρόντισε για την αναλυτική και ουσιαστική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με την ιστορία, τα τοπόσημα και τις ιδιαίτερες μνήμες του χωριού. Μέσα από τις αφηγήσεις του, οι πεζοπόροι γνώρισαν καλύτερα τον τόπο, περπάτησαν στα μονοπάτια του και ένιωσαν τη σύνδεση με το παρελθόν του».