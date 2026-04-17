Εργαστήρι ξερολιθιάς το Σάββατο στο Ρίπεσι

Μπορεί η βροχή να ανέβαλε την προηγούμενη φορά το εργαστήρι ξερολιθιάς στο Ρίπεσι, ωστόσο η δράση προγραμματίστηκε εκ νέου για το Σάββατο, με την ελπίδα ο καιρός να είναι αυτή τη φορά σύμμαχος.

Σημείο συνάντησης θα είναι η Βρύση της Κεραμίδιζας στις 9 το πρωί και θα υπάρχει σήμανση από το κοιμητήριο του Αγίου Αθανασίου της Κεφαλόβρυσης (Ρίπεσι).

Η δράση αποτελεί μέρος των «Νεροπατιών», που υλοποιεί η «Μάλι Μάλι Ρίπεσι Κοιν.Σ.Επ.», με τη στήριξη του προγράμματος «Σημεία Στήριξης - Points of Support» του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Από τους διοργανωτές σημειώνεται χαρακτηριστικά: «Σας προσκαλούμε, ξανά, στο εργαστήρι πέτρας, για να χτίσουμε μαζί την ξερολιθιά στη Βρύση της Κεραμίδιζας, η οποία έχει γκρεμιστεί. Η φύση μάς δοκίμασε λίγο την προηγούμενη φορά, αλλά εμείς επιστρέφουμε, με την ίδια διάθεση για συνεργασία, μάθηση και δημιουργία.

Μαθαίνουμε στην πράξη μια παραδοσιακή τεχνική, που χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοί μας για να συγκρατούν το έδαφος και να προστατεύουν τις καλλιέργειές τους. Συμβάλλουμε στη διατήρηση του τοπίου του χωριού μας, φροντίζουμε να διατηρηθεί η ξερολιθιά της βρύσης. Συμμετέχουμε σε μια κοινή εμπειρία! Πάντα καιρού επιτρέποντος!

Φορέστε άνετα ρούχα, γερά παπούτσια, ελάτε με καλή διάθεση και όρεξη για συμμετοχή. Οι πέτρες μάς περιμένουν στο χώμα να τις ταιριάξουμε μία-μία και να βρουν ξανά τη θέση τους. Σας περιμένουμε!».

