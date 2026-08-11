Γιορτή Ελαιολάδου και Ελιάς έγινε στους Γαργαλιάνους (φωτογραφίες)

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος από το Μορφωτικό Σύλλογο Γυναικών Γαργαλιάνων η “9η Γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου - Στα μονοπάτια της ελιάς” που έχει γίνει θεσμός, σε μια κατάμεστη από κόσμο πλατεία στους Γαργαλιάνους.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Δρ Σπύρος Ζόμπολος, ιατρός καρδιολόγος που ανέπτυξε το θέμα «Ελαιόδεντρα και ελαιόλαδο παρελθόν, παρόν και μέλλον», μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ομιλία που κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού.

Την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος του Συλλόγου Ελένη Τσαγκάρη η οποία καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στην εκδήλωση, ενώ χαιρετισμό μεταξύ άλλων έκαναν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας Χαράλαμπος Αυρηλιώνης και ο πρώην Διευθυντής της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Αντώνης Παρασκευόπουλος.

Μετά το τέλος της ομιλίας όλοι γεύτηκαν χειροποίητα λαδομαγειρέματα όλα φτιαγμένα με εκλεκτή ποικιλία ελαιολάδου, ενώ ακολούθησε γλέντι με την ορχήστρα “Ξέφραγο Αμπέλι”.

Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν ο αντιδήμαρχος Τριφυλίας Πολυχρόνης Κουνάβης οι δημοτικοί σύμβουλοι Αντρέας Φωτόπουλος και Παναγιώτης Τσαφαράς, ο πρώην Δήμαρχος Τριφυλίας Παναγιώτης Κατσίβελας, εκπρόσωποι συλλόγων, ο Τάσος Γυφτάκης πρόεδρος των Απανταχού Ραπτοπουλαίων, η Ανδριάνα Σταυριανοπούλου, πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Χωραϊτών ο Νεομάρτυς Άγιος Δημήτριος, η Ελίζα Βλαχαδαμη πρόεδρος της χορωδίας Πολύμνια και ο Γιώργος Τσόπελας εκπρόσωπος του συλλόγου Τριφυλίων Δυτικής Αττικής.

Κ.Μπ.