Καλαμάτα: «Πλημμύρισε» το TikTok με βίντεο από το ξαφνικό μπουρίνι - Από τη λιακάδα στην καταιγίδα

Η ισχυρή βροχόπτωση, η χαλαζόπτωση και οι θυελλώδεις άνεμοι μετέτρεψαν μέσα σε λίγα λεπτά δρόμους σε ορμητικά ποτάμια, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορα σημεία της πόλης.
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα μάλιστα βρήκαν αρκετούς λουόμενους μέσα στη θάλασσα. Σχετικά βίντεο έτσι κατέκλυσαν το TikTok, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια.
Στα δεκάδες βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνεται η ένταση του φαινομένου, με κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθούν έκπληκτοι την απότομη αλλαγή του καιρού.
Οι εικόνες από την Καλαμάτα κάνουν πλέον τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα ενός φαινομένου που μέσα σε ελάχιστο χρόνο άλλαξε εντελώς το καλοκαιρινό σκηνικό της πόλης.
Δείτε ορισμένα βίντεο:
@soula.argirou ♬ original sound - Η οντότητα
@xristinaqii Χαλαρα και σημερα #kalamata #messinia #pelloponisos #greece #kalokairi ♬ πρωτότυπος ήχος - user53366959687
@soulis88 ♬ πρωτότυπος ήχος - tokapeladiko.gr
@user39757572
Βρισκόμαστε στην Καλαμάτα στο ιστορικό κέντρο είναι ένα από τα κολωνάκια της πόλης μας!Η εκκλησία που φαίνεται είναι οι Άγιοι Απόστολοι!♬ πρωτότυπος ήχος - Δημήτρης Ούτσικας
@paolina_psn #fyyp #foryoupage❤️❤️ #kalamata #summer ♬ sunet original - Vatamanescu Family?
@vikispan ♬ Mission Impossible - KENICHI TSUNODA BIG BAND
@handora_theodora Σοκ… ? #kalamata #summer #tiktok #life ♬ πρωτότυπος ήχος - MBL
@antoniastasinakis ♬ πρωτότυπος ήχος - Antonia Stasinakis
@potoula_ ♬ πρωτότυπος ήχος - Panagiota Penny Poulopoulou
@kristimark3 Καλοκαιρινό χαλάζι!…. • • • #kalamata #rain #xalazi #summer #summerrain ♬ πρωτότυπος ήχος - Kristi Mark
@ggregoryy_2 #fyyyyyyyyyyyyyyyyy #fyp #mpesfyp ♬ original sound - ggregoryy_2
@eleni.k7 #fypシ #fypシツ♡ #καλαματα ♬ Stadium Rave - Spongebob Squarepants
@hraklhs_tsampika Καλό καλοκαίρι..?#good #summer ♬ πρωτότυπος ήχος - ChrisMars