Καλαμάτα: «Πλημμύρισε» το TikTok με βίντεο από το ξαφνικό μπουρίνι - Από τη λιακάδα στην καταιγίδα

Πρωταγωνιστικό ρόλο στο TikTok είχε τις τελευταίες ώρες το ξαφνικό μπουρίνι που «χτύπησε» την Καλαμάτα το απόγευμα της Τετάρτης (17/6), αφήνοντας πίσω του εικόνες που θύμιζαν έντονη χειμερινή κακοκαιρία.

Η ισχυρή βροχόπτωση, η χαλαζόπτωση και οι θυελλώδεις άνεμοι μετέτρεψαν μέσα σε λίγα λεπτά δρόμους σε ορμητικά ποτάμια, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορα σημεία της πόλης.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα μάλιστα βρήκαν αρκετούς λουόμενους μέσα στη θάλασσα. Σχετικά βίντεο έτσι κατέκλυσαν το TikTok, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια.

Στα δεκάδες βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνεται η ένταση του φαινομένου, με κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθούν έκπληκτοι την απότομη αλλαγή του καιρού.

Οι εικόνες από την Καλαμάτα κάνουν πλέον τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα ενός φαινομένου που μέσα σε ελάχιστο χρόνο άλλαξε εντελώς το καλοκαιρινό σκηνικό της πόλης.

Δείτε ορισμένα βίντεο: