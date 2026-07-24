Καλαμάτα: Μια ξεχωριστή συνάντηση στην παραλία μας

Της Δήμητρας Φωτιάδου, φοιτήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Προχθες είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ένα ξεχωριστό θέαμα στην παραλία της περιοχής μας. Μια Caretta caretta βγήκε από τη θάλασσα και κατευθύνθηκε προς τη στεριά, όπου έσκαψε στην άμμο και δημιούργησε τη φωλιά της για να γεννήσει τα αυγά της.

Θέλοντας να συμβάλουμε στην προστασία της, επικοινωνήσαμε με τον ΑΡΧΕΛΩΝ, τον Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, και ενημερώσαμε για το περιστατικό, ζητώντας οδηγίες για την προστασία της φωλιάς.

Η Caretta caretta είναι ένα προστατευόμενο είδος και η προστασία κάθε φωλιάς είναι σημαντική. Αν συναντήσουμε μια χελώνα που βγαίνει στην παραλία για να γεννήσει, δεν την πλησιάζουμε, δεν την αγγίζουμε και δεν χρησιμοποιούμε φλας ή έντονα φώτα. Την αφήνουμε ήσυχη να ολοκληρώσει τη διαδικασία και να επιστρέψει στη θάλασσα.

Αν εντοπίσουμε φωλιά ή ίχνη χελώνας, δεν αγγίζουμε και δεν σκάβουμε την άμμο. Όταν έρθει η ώρα να βγουν τα χελωνάκια, δεν τα πιάνουμε και δεν τα μεταφέρουμε στη θάλασσα. Αφήνουμε τα μικρά να κάνουν μόνα τους τη διαδρομή προς το νερό και, αν χρειάζεται, ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών και των αρμόδιων αρχών.

24ωρη Γραμμή Διάσωσης Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ: 6941 511 511

Μια μικρή πράξη σεβασμού μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά

Η χθεσινή μας συνάντηση με την Caretta caretta ήταν μια υπενθύμιση ότι η φύση εξακολουθεί να βρίσκει χώρο δίπλα μας. Μια χελώνα βγήκε από τη θάλασσα, περπάτησε στην ακτή και εμπιστεύτηκε την παραλία μας για να αφήσει εκεί τη νέα γενιά της.

Από τη δική μας πλευρά, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να της προσφέρουμε τον χώρο και την ησυχία που χρειάζεται.

* Ας μάθουμε να παρατηρούμε χωρίς να ενοχλούμε.

* Ας προστατεύουμε χωρίς να παρεμβαίνουμε.

* Ας ενημερώνουμε τους ειδικούς όταν χρειάζεται.

Γιατί η προστασία της Caretta caretta δεν αφορά μόνο τη χελώνα που είδαμε χθες. Αφορά τα χελωνάκια που μπορεί να γεννηθούν αύριο, τις παραλίες μας και τη φυσική κληρονομιά που έχουμε την ευθύνη να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.

Αν δείτε μια Caretta caretta, μια φωλιά ή χελωνάκια, μην τα πλησιάσετε και μην τα ενοχλήσετε. Ενημερώστε τον ΑΡΧΕΛΩΝ στο 6941 511 511 και ακολουθήστε τις οδηγίες των ειδικών και των αρμόδιων αρχών.