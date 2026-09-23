Μεγάλη συμμετοχή στο 3ο Kalamata Mountain Run

Με τη συμμετοχή σχεδόν 300 αθλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό ολοκληρώθηκε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου το 3ο Kalamata Mountain Run, με τους αγώνες «Kalathi Trail» 25 χιλιομέτρων και «Verga Race» 9 χιλιομέτρων να πραγματοποιούνται στις διαδρομές του όρους Καλάθι και του Ταϋγέτου.

Η φετινή διοργάνωση ποραγματοποιήθηκε από τον Ορειβατικό Σύλλογο Καλαμάτας, επιβεβαίωσε ότι το Kalamata Mountain Run αποτελεί πλέον έναν ξεχωριστό αθλητικό θεσμό για την περιοχή, αναδεικνύοντας το φυσικό τοπίο της Καλαμάτας, του όρους Καλάθι και του Ταϋγέτου, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια ξεχωριστή αθλητική εμπειρία. Στον αγώνα των 25 χιλιομέτρων «Kalathi Trail», στους άνδρες πρώτος τερμάτισε ο Αρης Δουλκερίδης με χρόνο 3:05:09, δεύτερος ο Lefter Dervishi με 3:10:01 και τρίτος ο Ευάγγελος Σαράντης με 3:15:02.

Στις γυναίκες πρώτη ήταν η Ελπίδα Σπύρου με 3:24:38, δεύτερη η Ειρήνη Χατζηκωνσταντίνου με 3:45:59 και τρίτη η Ζωή Χαλάτση με 3:49:04. Στον αγώνα των 9 χιλιομέτρων «Verga Race» πρώτος στους άνδρες τερμάτισε ο Παναγιώτης Καρούτζος με 47:08, δεύτερος ο Γιώργος Δούβας με 48:49 και τρίτος ο Iωάννης Βεργινάδης με 49:14. Στις γυναίκες πρώτη ήταν η Πετρόβα Τσβετελίνα με 57:20, δεύτερη η Χριστίνα Τσιόνκη με 1:01:08 και τρίτη η Χριστίνα Μουστάκη με 1:01:42.