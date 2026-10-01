Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας: Αντίδραση για το νέο πλαίσιο μετακίνησης μαθητών εκτός σχολείου

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας το νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις εκπαιδευτικές δράσεις και τις μετακινήσεις μαθητών εκτός σχολείου.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, με επιστολές τόσο προς τους γονείς και κηδεμόνες όσο και προς βουλευτές, αυτοδιοικητικούς, επαγγελματικούς και τουριστικούς φορείς της περιοχής, ζητά την απόσυρση της σχετικής υπουργικής απόφασης και τη διαμόρφωση ενός νέου, περισσότερο λειτουργικού πλαισίου.

Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις αποτελούν σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν την ιστορία, τον πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον και την κοινωνική ζωή του τόπου τους, αλλά και να αποκτήσουν εμπειρίες έξω από το στενό πλαίσιο της σχολικής αίθουσας.

Σύμφωνα, ωστόσο, με τους εκπαιδευτικούς, η νέα υπουργική απόφαση δημιουργεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο γραφειοκρατικό πλαίσιο. Για μία ημερήσια μετακίνηση με μισθωμένο λεωφορείο, το σχολείο καλείται μεταξύ άλλων να προχωρήσει σε πρόσκληση για προσφορές, να αξιολογήσει τα δικαιολογητικά των τουριστικών γραφείων και να αιτιολογήσει την επιλογή συγκεκριμένης προσφοράς.

Παράλληλα, πριν από τη μετακίνηση πρέπει να συγκεντρωθεί σειρά εγγράφων που αφορούν το όχημα και τον οδηγό, όπως άδεια κυκλοφορίας, δίπλωμα οδήγησης, πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, ασφαλιστήριο, ΚΤΕΟ και στοιχεία του ταχογράφου, τα οποία αποστέλλονται στην Τροχαία. Στην ανακοίνωση προς τους γονείς επισημαίνεται ακόμη ότι στους συνοδούς εκπαιδευτικούς ανατίθεται, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η επίβλεψη της τήρησης των ορίων ταχύτητας.

Οι ενστάσεις των εκπαιδευτικών δεν περιορίζονται στις μετακινήσεις με λεωφορείο. Όπως υποστηρίζουν, ακόμη και σε μία επίσκεψη μαθητών με τα πόδια σε οργανωμένο χώρο απαιτείται από το σχολείο να μεριμνήσει για τις σχετικές άδειες λειτουργίας, ενώ ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός καλείται να ελέγξει την καταλληλότητα του χώρου υποδοχής.

Ο Σύλλογος θεωρεί ότι με το νέο πλαίσιο μεταφέρονται στους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητες που θα έπρεπε να ανήκουν στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, δεν είναι εύλογο ο εκπαιδευτικός να λειτουργεί ταυτόχρονα ως παιδαγωγός, διοργανωτής μεταφοράς και ελεγκτής επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των μαθητών πρέπει να διασφαλίζεται μέσα από ελέγχους των αρμόδιων αρχών και σαφή κατανομή ευθυνών.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας εισηγούνται στους Συλλόγους Διδασκόντων να αναστείλουν τον προγραμματισμό εκπαιδευτικών επισκέψεων που απαιτούν μισθωμένο λεωφορείο έως ότου αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο.

Στην επιστολή προς τους γονείς, μάλιστα, ο Σύλλογος προτείνει να μην προγραμματίζονται, μέχρι την αλλαγή του πλαισίου, εκπαιδευτικές δράσεις που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης.

Οι εκπαιδευτικοί διευκρινίζουν ότι η στάση αυτή δεν στρέφεται κατά των τουριστικών γραφείων, των επιχειρήσεων εστίασης, των ξενοδοχείων ή άλλων επαγγελματιών που συνεργάζονται με τα σχολεία. Αντιθέτως, δηλώνουν ότι επιθυμούν τη συνέχιση της συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο που θα είναι εφαρμόσιμο και δεν θα αφήνει τους εκπαιδευτικούς εκτεθειμένους σε επαγγελματικές και νομικές ευθύνες που, όπως υποστηρίζουν, δεν τους αναλογούν.

Το αίτημα που διατυπώνεται προς το Υπουργείο Παιδείας είναι η άμεση απόσυρση της απόφασης και η κατάρτιση νέου πλαισίου, με απλούστερες διαδικασίες για τις ημερήσιες μετακινήσεις, ελέγχους μεταφορέων και χώρων από τις αρμόδιες αρχές, σαφή οριοθέτηση των ευθυνών των εκπαιδευτικών και δημόσια κάλυψη του κόστους, ώστε, όπως αναφέρεται, να μην αποκλείεται κανένα παιδί από τις εκπαιδευτικές δράσεις.

Ο Σύλλογος απευθύνει, τέλος, κάλεσμα σε γονείς, επαγγελματικούς φορείς και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας να στηρίξουν το αίτημα για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, υπογραμμίζοντας ότι ζητούμενο παραμένει η συνέχιση των εκπαιδευτικών επισκέψεων με ουσιαστική ασφάλεια, χωρίς αποκλεισμούς και με ξεκάθαρες αρμοδιότητες για κάθε εμπλεκόμενο φορέα.