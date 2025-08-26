Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας: "Καμπανάκι" για το Οδοντοπροσθετικό Τμήμα του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας

Την έντονη ανησυχία του για τον κίνδυνο αναστολής λειτουργίας του Οδοντοπροσθετικού Τμήματος του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας εκφράζει ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας και τονίζει την άμεση ανάγκη προσλήψεων.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση του Δ.Σ. ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας “εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το άμεσο μέλλον του Οδοντοπροσθετικού Τμήματος του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας” και σημειώνει: “Το τμήμα αυτό, ένα από τα ελάχιστα πλήρως λειτουργικά στην 6η ΥΠΕ με Οδοντιατρείο και Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο, βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο αναστολής της λειτουργίας του.

Ο μοναδικός οδοντίατρος που το στελεχώνει, αναμένεται να συνταξιοδοτηθεί σύντομα. Με την αποχώρησή του, το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας θα μείνει με μία μόνο οδοντίατρο, η οποία ήδη καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες και του θεραπευτικού τμήματος, καθιστώντας αδύνατη τη συνέχιση των υπηρεσιών του Οδοντοπροσθετικού.

Το συγκεκριμένο τμήμα παρέχει ζωτικής σημασίας δωρεάν υπηρεσίες σε ένα μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων, πολλοί εκ των οποίων δεν θα μπορούσαν να καλύψουν το κόστος σε ιδιώτη. Η διακοπή της λειτουργίας του θα αφήσει χιλιάδες συμπολίτες μας χωρίς πρόσβαση σε απαραίτητη οδοντιατρική φροντίδα, παρά τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν.

Είναι εξίσου ανησυχητικό το γεγονός ότι ο υπάρχων, σύγχρονος υλικοτεχνικός εξοπλισμός

του τμήματος, ο οποίος έχει αποκτηθεί με δημόσιους πόρους, κινδυνεύει να μείνει ανενεργός και να περιέλθει σε αχρηστία λόγω έλλειψης προσωπικού”.

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας καλεί “τον υπουργό Υγείας κ. Σπυρίδων-Άδωνι Γεωργιάδη να προβεί άμεσα σε προσλήψεις οδοντιάτρων για την κάλυψη των κενών θέσεων στο Κέντρο Υγείας Καλαμάτας και ιδίως στο Οδοντοπροσθετικό Τμήμα” κι επισημαίνει: “Η άμεση παρέμβαση είναι επιτακτική, τόσο για την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών που έχουν αποκτηθεί με τα χρήματα των φορολογουμένων, όσο και για τη διασφάλιση της οδοντιατρικής περίθαλψης των πολιτών και κατ’ επέκταση της Δημόσιας Υγείας”.