Κ.Μπ.
Τετάρτη, 03 Σεπτεμβρίου 2025 13:51
Πρόταση το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας να ονομαστεί “Αλεξοπούλειο”Γράφτηκε από τον Kώστας Μπούρας
Να ονομαστεί το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας «Αλεξοπούλειο» ζήτησε από την αναπληρώτρια διοικήτρια Δημητρούλα Καλομοίρη, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σιδηροκάστρου Αθανάσιος Κυριαζής, προκειμένου να φέρει το όνομα του ιδρυτή του Σιδηροκαστρίτη Γεώργιου Αλεξόπουλου, κάτι που αποτελούσε όρο στη διαθήκη του και επιθυμία του ιδίου.
Επίσης εκ μέρους του κόσμου του Σιδηροκάστρου ο κ. Κυριαζής μετέφερε στην κ. Καλομοίρη τα συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων της, εκφράζοντας τις θερμές ευχές για ένα επιτυχημένο και αποδοτικό έργο.
