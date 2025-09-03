Πρόταση το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας να ονομαστεί “Αλεξοπούλειο”

Να ονομαστεί το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας «Αλεξοπούλειο» ζήτησε από την αναπληρώτρια διοικήτρια Δημητρούλα Καλομοίρη, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σιδηροκάστρου Αθανάσιος Κυριαζής, προκειμένου να φέρει το όνομα του ιδρυτή του Σιδηροκαστρίτη Γεώργιου Αλεξόπουλου, κάτι που αποτελούσε όρο στη διαθήκη του και επιθυμία του ιδίου.