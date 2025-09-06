Το νέο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της 6ης ΥΠΕ

Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αρμόδιο για πειθαρχικά θέματα των γιατρών, πλην των ειδικευομένων, της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, συγκροτήθηκε με απόφαση της υπηρεσιακής γραμματέως του υπουργείου Υγείας Βασιλικής Φακουκάκη.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτούν: 1) Ηλίας Θεοδωρόπουλος, διοικητής της 6ης ΥΠΕ ως πρόεδρος και εισηγητής, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Δέντσικα, υποδιοικητή της 6ης ΥΠΕ. 2) Γρηγόρης Καρπούζης, διοικητής του Γ.Ν. Κορίνθου, με αναπληρωτή τον Μιχαήλ Σερασκέρη, διοικητή του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 3) Αδαμαντία Εγγλεζοπούλου, διοικήτρια του Γ.Ν. Κέρκυρας, με αναπληρώτρια την Ευδοξία Παπαγεωργίου, διοικήτρια του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης “Η Ευαγγελίστρια”. 4) Γεώργιος Σκρούμπης, χειρουργός, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Αγραφιώτη, γενικό γιατρό, ως εκπρόσωποι του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Η θητεία του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι διετής.