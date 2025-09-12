eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δωρεάν προληπτικός έλεγχος μνήμης στην Καλαμάτα

Δωρεάν προληπτικό έλεγχο μνήμης και παράλληλη δράση ενημέρωσης για την άνοια θα διενεργήσει την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου το Κέντρο Ημέρας για τη μνήμη και την άνοια, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Alzheimer.

Από τις 9 π.μ. έως τις 11.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί δωρεάν εξέταση των νοητικών λειτουργιών σε ωφελούμενους από τα μέλη του προσωπικού του Κέντρου Ημέρας, στην οδό Νέδοντος 129 & Καποδιστρίου, στην Καλαμάτα.

Για την ομαλή διεξαγωγή της παραπάνω δράσης είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός ραντεβού στα τηλέφωνα 27210-92272 και 27210-94590 (Δευτέρα – Παρασκευή 8.30 π.μ.-4.30 μ.μ.). Παράλληλα, την ίδια ημέρα, μέλη της διεπιστημονικής ομάδας του Κέντρου Ημέρας, θα βρίσκονται στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας με σκοπό την ευρύτερη ενημέρωση, πρόληψη και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα σχετικά με διαταραχές της μνήμης και την άνοια.

