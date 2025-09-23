Διορισμός 2 γιατρών στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Δύο γιατροί, νευρολόγος και καρδιολόγος, διορίστηκαν στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, σύμφωνα με αποφάσεις της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του υπουργείου.

Ειδικότερα, “στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, οργανική μονάδα της έδρας Καλαμάτα”, διορίστηκαν: α) Η γιατρός Αλεξάνδρα Ανδρ. Νικολοπούλου σε θέση ειδικευμένης ιατρού Νευρολογίας με βαθμό Επιμελήτριας Α’. β) Ο γιατρός Παναγιώτης Στ. Μπαρουξής σε θέση ειδικευμένου ιατρού Καρδιολογίας (με εμπειρία στο αιμοδυναμικό) με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’.