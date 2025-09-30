Ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία μέσω της γραμμής 1566 στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Μέσω της εθνικής τηλεφωνικής γραμμής 1566, θα μπορούν οι πολίτες να κλείνουν ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου Καλαμάτας, από αύριο 1η Οκτωβρίου.

Για τη νέα αυτή δυνατότητα ενημερώνει τους πολίτες η διοίκηση του Νοσοκομείου Καλαμάτας, επισημαίνοντας ότι η τηλεφωνική γραμμή 1566 θα λειτουργεί σε 24ώρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, είναι δωρεάν και η λειτουργία της θα ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για το κλείσιμο το ραντεβού είναι ο ασθενής να διαθέτει ΑΜΚΑ.

Συνοψίζοντας, η διοίκηση του Νοσοκομείου Καλαμάτας ενημερώνει ότι οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία με τους εξής τρόπους: Τηλεφωνικά στην εθνική τηλεφωνική γραμμή 1566, δωρεάν. Ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής MyHealth App. Ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας: gr-Εξωτερικα Ιατρεία: https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/phakelos-ugeias/finddoctors. Με την αυτοπρόσωπη παρουσία στην Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων. Τηλεφωνικά στο 27213 63691-692 (από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-13:00).

Εξαιρούνται τα ακόλουθα εξωτερικά ιατρεία, για τα οποία τα ραντεβού θα κλείνονται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων είτε στα αντίστοιχα τηλέφωνα: Ιατρείο Πόνου, τηλέφωνο 27213 63521 Ιατρείο Οικογενειακού Προγραμματισμού (test pap), τηλέφωνο 27213 63338.