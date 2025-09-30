Ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία μέσω της γραμμής 1566 στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Για τη νέα αυτή δυνατότητα ενημερώνει τους πολίτες η διοίκηση του Νοσοκομείου Καλαμάτας, επισημαίνοντας ότι η τηλεφωνική γραμμή 1566 θα λειτουργεί σε 24ώρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, είναι δωρεάν και η λειτουργία της θα ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για το κλείσιμο το ραντεβού είναι ο ασθενής να διαθέτει ΑΜΚΑ.
Συνοψίζοντας, η διοίκηση του Νοσοκομείου Καλαμάτας ενημερώνει ότι οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία με τους εξής τρόπους: Τηλεφωνικά στην εθνική τηλεφωνική γραμμή 1566, δωρεάν. Ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής MyHealth App. Ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας: gr-Εξωτερικα Ιατρεία: https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/phakelos-ugeias/finddoctors. Με την αυτοπρόσωπη παρουσία στην Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων. Τηλεφωνικά στο 27213 63691-692 (από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-13:00).
Εξαιρούνται τα ακόλουθα εξωτερικά ιατρεία, για τα οποία τα ραντεβού θα κλείνονται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων είτε στα αντίστοιχα τηλέφωνα: Ιατρείο Πόνου, τηλέφωνο 27213 63521 Ιατρείο Οικογενειακού Προγραμματισμού (test pap), τηλέφωνο 27213 63338.