Ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας για το Νοσοκομείο

«Το δίκαιον είναι: Νομοθετική ρύθμιση για την επαναφορά της νομικής αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας», τονίζει σε ανακοίνωση του ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας, με αφορμή τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει το υπουργείο Υγείας για τη σύσταση νέων Οργανισμών.