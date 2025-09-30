Ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας για το Νοσοκομείο

Συνεχίζοντας ο Εμπορικός Σύλλογος αναφέρει: «Μόνο έτσι μπορούν να συσταθούν νέοι οργανισμοί που θα ενισχύουν – και όχι να αποδυναμώσουν ή υποβαθμίσουν – το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας. Κάτω τα χέρια από το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας»!
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025 19:24
Ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας για το ΝοσοκομείοΓράφτηκε από τον Kώστας Μπούρας
«Το δίκαιον είναι: Νομοθετική ρύθμιση για την επαναφορά της νομικής αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας», τονίζει σε ανακοίνωση του ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας, με αφορμή τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει το υπουργείο Υγείας για τη σύσταση νέων Οργανισμών.
Συνεχίζοντας ο Εμπορικός Σύλλογος αναφέρει: «Μόνο έτσι μπορούν να συσταθούν νέοι οργανισμοί που θα ενισχύουν – και όχι να αποδυναμώσουν ή υποβαθμίσουν – το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας. Κάτω τα χέρια από το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας»!
