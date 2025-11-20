Γιορτή ξένων γλωσσών στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά

Τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά διοργανώνουν το Σάββατο, στις 6 μ.μ., τη Γιορτή Ξένων Γλωσσών και την Απονομή Πιστοποιήσεων Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας, στον αίθριο χώρο του σχολείου.

Η εκδήλωση αποτελεί σταθερά ένα σημαντικό εκπαιδευτικό σημείο αναφοράς, καθώς αναγνωρίζεται η προσπάθεια μαθητών όλων των επιπέδων — από Pre-A1 έως C2.

Στη διάρκεια της γιορτής θα απονεμηθούν πιστοποιητικά διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων, ενώ το σχολείο θα τιμηθεί με σημαντικές διακρίσεις: Gold Award από το Cambridge, τον τίτλο Advantage Premium Plus Member του British Council, καθώς και επίσημη αναγνώριση από το Michigan State University για τη συμβολή του στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας. Πιστοποιήσεις θα δοθούν και από το HELLO, το απογευματινό Κέντρο Ξένων Γλωσσών των Εκπαιδευτηρίων. Η βραδιά θα πλαισιωθεί από θεατρικό και καλλιτεχνικό δρώμενο των μαθητών Ε’, Στ’, Α’ και Β’ Γυμνασίου, αφιερωμένο στη βρετανική γιορτή Guy Fawkes – Bonfire Night.

Μέσα από αφήγηση, μουσική και δραματοποίηση, οι μαθητές θα παρουσιάσουν την ιστορία της Συνωμοσίας της Πυρίτιδας, συνδέοντας τη γλώσσα με τον πολιτισμό.