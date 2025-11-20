Μελέτη για επισκευή σχολικών κτηρίων στους Γαργαλιάνους

Ομόφωνα εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας η μελέτη «Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Γαργαλιάνων» προϋπολογισμού 129.796,05 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η μελέτη αφορά σε οικοδομικές εργασίες για τη συντήρηση των 1ου, 2ου και 3ου Δημοτικών, 1ου και 2ου Νηπιαγωγείων και του Γυμνασίου Γαργαλιάνων, με σκοπό την ασφάλεια, την υγιεινή και τη λειτουργικότητα των χώρων.

Πρόκειται για εργασίες αποξήλωσης των φθαρμένων υλικών και αντικατάστασής τους (κουφωμάτων, υαλοστασίων, πλακιδίων, ειδών υγιεινής, μαρμάρων, πλακοστρώσεων, κεραμιδιών, επιχρισμάτων), χρωματισμούς εξωτερικών - εσωτερικών επιφανειών, κατασκευή στεγάστρων, αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα σε γήπεδο ποδοσφαίρου, αποκατάσταση τοπικών βλαβών οπλισμένου σκυροδέματος, λειότριψη μαρμάρων κ.ά.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από επενδυτικές δαπάνες σχολικών κτηρίων. Το έργο θα εκτελεσθεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τριφυλίας.