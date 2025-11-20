Σχολή χορού «Vive Bailando»: Διακρίσεις στο “Kalamata Dance Cup”

Η σχολή χορού «Vive Bailando» πήρε μέρος στο 7ο Kalamata Dance Cup και οι μαθητές της κέρδισαν πολλές διακρίσεις σε Hip-Hop και Latin.

Στην πρώτη ημέρα των αγώνων, που αφορούσε το Hip-Hop, οι μαθητές της σχολής κατέλαβαν συνολικά 8 θέσεις στο βάθρο σε ατομικά και διπλά αγωνίσματα, ενώ κατέκτησαν 2 πρώτες θέσεις σε ομαδικούς αγώνες.

Στη δεύτερη ημέρα, που ήταν αφιερωμένη στους Latin χορούς, οι μαθητές κατέλαβαν συνολικά 10 θέσεις στο βάθρο σε ατομικά, ζευγαριών και ομαδικά αγωνίσματα, με 2 πρώτες θέσεις σε ομαδικά σύνολα, επιβεβαιώνοντας την σκληρή δουλειά όλων. Η προπονήτρια της σχολής, Μαρία Σκαφιδά, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις επιδόσεις των μαθητών και τη συμμετοχή της σχολής στο 7ο Kalamata Dance Cup.