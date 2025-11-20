eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025 20:00

Σχολή χορού «Vive Bailando»: Διακρίσεις στο “Kalamata Dance Cup”

Γράφτηκε από την

Σχολή χορού «Vive Bailando»: Διακρίσεις στο “Kalamata Dance Cup”

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η σχολή χορού «Vive Bailando» πήρε μέρος στο 7ο Kalamata Dance Cup και οι μαθητές της κέρδισαν πολλές διακρίσεις σε Hip-Hop και Latin.

Στην πρώτη ημέρα των αγώνων, που αφορούσε το Hip-Hop, οι μαθητές της σχολής κατέλαβαν συνολικά 8 θέσεις στο βάθρο σε ατομικά και διπλά αγωνίσματα, ενώ κατέκτησαν 2 πρώτες θέσεις σε ομαδικούς αγώνες.

Στη δεύτερη ημέρα, που ήταν αφιερωμένη στους Latin χορούς, οι μαθητές κατέλαβαν συνολικά 10 θέσεις στο βάθρο σε ατομικά, ζευγαριών και ομαδικά αγωνίσματα, με 2 πρώτες θέσεις σε ομαδικά σύνολα, επιβεβαιώνοντας την σκληρή δουλειά όλων. Η προπονήτρια της σχολής, Μαρία Σκαφιδά, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις επιδόσεις των μαθητών και τη συμμετοχή της σχολής στο 7ο Kalamata Dance Cup.

Κατηγορία Πολιτισμός
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις