Δωρεάν προληπτικός έλεγχος μνήμης στη Χώρα

Δωρεάν προληπτικό έλεγχο μνήμης θα διοργανώσει την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου από τις 9.30 π.μ. έως τις 2 μ.μ. ο Δήμος Πύλου – Νέστορος, σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας για τη Μνήμη και την Άνοια Καλαμάτας, στο Δημοτικό Κατάστημα Χώρας.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από τη διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου Ημέρας, η οποία αποτελείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας.

Για την ομαλή διεξαγωγή της δράσης είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός ραντεβού (Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 27630- 31200, Δευτέρα – Παρασκευή, 8 π.μ. – 11 π.μ.).

Το «Κέντρο Ημέρας για τη Μνήμη και την Άνοια» αποτελεί το πρώτο κέντρο του είδους του στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας και των όμορων νομών. Παρέχει εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μνήμη ή πάσχουν από άνοια, καθώς και στους φροντιστές τους. Μέσω μιας διεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών υγείας, το Κέντρο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους.

Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2021, με έδρα την Καλαμάτα (οδός Νέδοντος 129 & Καποδιστρίου).