Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών στο Νοσοκομείο Καλαμάτας: “Ο Γεωργιάδης προσπαθεί να αποκρύψει την κατάσταση στο ΕΣΥ”

“Για άλλη μια φορά ο υπουργός υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης κατά την αιφνίδια επίσκεψή του στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, αναφέρθηκε προκλητικά στην «εύρυθμη λειτουργία» του και την «αναβάθμιση» του, αναπαράγοντας και τα γνωστά περί προσλήψεων ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που έχουν γίνει και θα γίνουν”, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών (ΑΣΥ) στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Κι επικρίνει δριμύτατα τον υπουργό για τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν, πως “προσπαθεί να αποκρύψει την κατάσταση στο ΕΣΥ και να παρουσιάσει μια πλαστή εικόνα”.

Ειδικότερα, η ΑΣΥ παραθέτει, όπως αναφέρει, “κάποια εύλογα ερωτήματα: 1) Γιατί η επίσκεψη του υπουργού έγινε σχεδόν στα κρυφά, χωρίς επίσημη ενημέρωση, αφού όλα είναι καλώς καμωμένα; Με την παρουσία μάλιστα ισχυρής αστυνομικής δύναμης; Μήπως φοβήθηκε το αγωνιστικό «καλωσόρισμα» από τους εργαζόμενους υγειονομικούς και τον λαό του νομού, που στενάζει από τα προβλήματα στον τομέα της υγείας; 2) Από πού κι ως πού έχει αναβαθμιστεί το νοσοκομείο, όταν καθημερινά ο λαός της Μεσσηνίας δυσκολεύεται να καλύψει τις ανάγκες του για σύγχρονες, δωρεάν, υπηρεσίες υγείας όποτε το χρειαστεί, και την ίδια στιγμή το νοσοκομειακό προσωπικό δουλεύει τα μέγιστα με αποτέλεσμα να καταλήγει συχνά σε αναρρωτική άδεια λόγω του εργασιακού burnout; 3)Αλήθεια για ποιες προσλήψεις μιλά, όταν εδώ και ένα χρόνο έχουν βγει τα αποτελέσματα του επικουρικού προσωπικού και ακόμα να κληθούν; Για ποια κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό αναφέρεται, όταν ακόμα και αν έρθουν οι επικουρικοί όπως και οι πρόσφατα προσληφθέντες, δεν επαρκούν καν για να ισοσκελίσουν τις μετακινήσεις και συντάξεις συναδέλφων; Πόσο μάλλον για τις συνολικές ανάγκες που είναι πολύ μεγαλύτερες;”.

Συνεχίζοντας, παρατηρεί ότι “εμείς οι υγειονομικοί ξέρουμε πολύ καλά τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, το θέμα είναι ότι πάλι ο υπουργός προσπαθεί να αποκρύψει την κατάσταση στο ΕΣΥ και να παρουσιάσει μια πλαστή εικόνα. Ο λαός όμως δεν μασά κουτόχορτο! Εμείς, ως μαχόμενοι υγειονομικοί, μαζί με τα υπόλοιπα εργατικά σωματεία, τον λαό που παλεύει για την υγεία που δικαιούται, θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε την πραγματική προβληματική εικόνα και να διεκδικούμε! Δεν συμβιβαζόμαστε με την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της υγείας και δεν θα δεχτούμε την μπίζνα με την νέα ΚΥΑ για ιδιώτες ιατρούς στο νοσοκομείο! Υψώνουμε τείχος για να μείνει στα χαρτιά το νέο πειθαρχικό δίκαιο στο δημόσιο!”.

Και καταλήγει: “Απαντάμε στον υπουργό, την κυβέρνηση και την αντιλαϊκή πολιτική τους, οργανώνοντας και συμμετέχοντας στην απεργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στις 14 Οκτωβρίου Διεκδικούμε ένα σύστημα υγείας πρόνοιας σύγχρονο αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν!”.