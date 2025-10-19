Εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού στο φωταγωγημένο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

Στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας θα βρίσκεται την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Οκτωβρίου από τις 8 έως τις 10 το βράδυ το Παράρτημα Μεσσηνίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας συνεχίζοντας το «πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού».

Ο Οκτώβριος θεωρείται μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το Παράρτημα Μεσσηνίας σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και τον Δήμο Καλαμάτας θα φωταγωγήσει με ροζ χρώμα το Πνευματικό Κέντρο και θα διανείμει ενημερωτικό υλικό στους διερχόμενους πολίτες, στα πλαίσια αφύπνισης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Οπως αναφέρει η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία «ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια που εμφανίζεται στις γυναίκες της χώρας μας, με τον αριθμό των νέων περιστατικών κάθε χρόνο να υπολογίζεται στις 8.950. Η καλύτερη εξέταση για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού είναι η μαστογραφία. Ο τακτικός προληπτικός έλεγχος με μαστογραφία μειώνει τη θνησιμότητα από την ασθένεια σε ποσοστό που φθάνει 1/2».