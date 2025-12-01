Ενίσχυση συνεργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη η συνάντηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού με τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) Αντώνη Αυγερινό.

Στόχος της συνάντησης ήταν η συζήτηση νέων δράσεων και επικείμενων συνεργασιών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της ενίσχυσης του κοινωνικού έργου στην Περιφέρεια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη για το τεράστιο και πολυδιάστατο ανθρωπιστικό έργο που επιτελεί καθημερινά ο Οργανισμός σε όλη τη χώρα. Τον κ. Αυγερινό συνόδευε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Τρίπολης, κα Ελένη Καλαποδά.

Ο Δ. Πτωχός, εξέφρασε την πρόθεση της Περιφέρειας να παράσχει κάθε είδους υποστήριξη στο ανθρωπιστικό έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, επισημαίνοντας την αξιέπαινη και πολύτιμη προσφορά των εθελοντών του Ε.Ε.Σ. σε όλη την Ελλάδα. Τόνισε μάλιστα ότι η συνεργασία με έναν τόσο σημαντικό οργανισμό αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνική συνοχή και στην υποστήριξη των συμπολιτών μας.