Διεθνής διάκριση για την Καλαμάτα: Στα Best Of του "Street Art Cities" η δημιουργία του Κλεομένη Κωστόπουλου

Στη λίστα του “Street Art Cities – Best of November 2025”, ανάμεσα στις δέκα κορυφαίες νέες τοιχογραφίες παγκοσμίως, επελέγη η νέα δημιουργία του Κλεομένη Κωστόπουλου στο κτήριο Παπαδημητρίου, προσφέροντας μια σημαντική διεθνή διάκριση τόσο στον καλλιτέχνη όσο και στην Καλαμάτα.

Η τοιχογραφία, που ήδη έχει τραβήξει το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών, κατέκτησε τη θέση της χάρη στην αισθητική της δύναμη, τη θεματική της συνοχή και την άριστη ενσωμάτωσή της στον αστικό χώρο.

Τα “Best Of Awards” του “Street Art Cities” αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς παγκόσμιας ανάδειξης street art έργων. Κάθε μήνα παρουσιάζονται οι σημαντικότερες νέες τοιχογραφίες από πόλεις όλου του κόσμου και το κοινό καλείται να ψηφίσει τα έργα που ξεχωρίζουν για την πρωτοτυπία, την τεχνική αρτιότητα και το καλλιτεχνικό τους στίγμα.

Η ένταξη ενός έργου στη μηνιαία δεκάδα θεωρείται από τους ειδικούς αλλά και από τη διεθνή κοινότητα της urban τέχνης μια ουσιαστική επιβράβευση, καθώς διασφαλίζει μεγάλη προβολή και αναγνώριση.

Η επιτυχία του Κλεομένη Κωστόπουλου δεν αποτελεί μόνο προσωπική επιβράβευση, αλλά κι έναν ακόμη κρίκο στη συνεχή πορεία της Καλαμάτας να αναδεικνύεται σε πόλη που σέβεται, ενθαρρύνει και προβάλλει τη δημόσια τέχνη.

Το συγκεκριμένο έργο, με την ιδιαίτερη ατμόσφαιρά του και τη χαρακτηριστική εικαστική γλώσσα του δημιουργού, συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης πολιτιστικής ταυτότητας, που έρχεται να συνομιλήσει με τον δημόσιο χώρο και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Παράλληλα, τέτοιου είδους διακρίσεις λειτουργούν ως μοχλός ανάπτυξης για την ίδια την πόλη, καθώς αυξάνουν το ενδιαφέρον επισκεπτών που αναζητούν νέες πολιτιστικές εμπειρίες. Οι τοιχογραφίες γίνονται πλέον σημεία αναφοράς, επιβεβαιώνοντας ότι η τέχνη στον δρόμο μπορεί να αποτελέσει έναν εναλλακτικό τρόπο τουριστικής και πολιτιστικής ανάδειξης.

Η παρουσία του έργου στη διεθνή δεκάδα του Νοεμβρίου είναι μια αφορμή να συνεχιστεί η προσπάθεια ενίσχυσης της street art κουλτούρας στην Καλαμάτα, δίνοντας χώρο σε καλλιτέχνες, ενθαρρύνοντας συνεργασίες και επενδύοντας σε δράσεις που ανανεώνουν και ομορφαίνουν τον αστικό ιστό.

Βρείτε τη σχετική φόρμα για την ψηφοφορία εδώ. Ο ιστότοπος θα δέχεται ψήφους μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου.