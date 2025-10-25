Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας: “Στήριξη στις κινητοποιήσεις των μικροβιολόγων”

Στο πλευρό των μικροβιολογικών εργαστηρίων που ξεκινούν κινητοποιήσεις βρίσκεται ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας, διαμαρτυρόμενοι για το μέτρο του clawback.

Πρόκειται για ένα μέτρο που αναφέρει πως το δημόσιο έχει ορίσει για τις κλινικοεργαστηριακές εξετάσεις έναν συγκεκριμένο προϋπολογισμό, ο οποίος είναι «κλειστός» και όταν γίνεται υπέρβαση του προϋπολογισμού επί κάποιο ποσοστό, ζητεί από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ εργαστηριακούς γιατρούς αυτό το ποσοστό πίσω.

Σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας εκφράζει την πλήρη στήριξή του στους ιατρούς μικροβιολόγους και στα ιδιωτικά εργαστήρια του νομού, που προχωρούν σε κινητοποιήσεις διαμαρτυρόμενοι για το άδικο και δυσβάσταχτο μέτρο του clawback.

Συνεχίζοντας η ανακοίνωση αναφέρει “το συγκεκριμένο μέτρο, που εφαρμόζεται αναδρομικά και χωρίς κανένα ουσιαστικό διάλογο με τον ιατρικό κόσμο, έχει οδηγήσει πολλές μικρές και μεσαίες εργαστηριακές μονάδες σε οικονομική ασφυξία, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους και κατ’ επέκταση την πρόσβαση των πολιτών σε αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας τονίζει ότι οι γιατροί δεν μπορούν να λειτουργούν υπό καθεστώς ανασφάλειας και αβεβαιότητας, επωμιζόμενοι δυσανάλογα βάρη για υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί και αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ.

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικό διάλογο με τους εκπροσώπους του κλάδου, με στόχο την εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης, που θα διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας των μικροβιολογικών εργαστηρίων και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας παραμένει στο πλευρό όλων των συναδέλφων που αγωνίζονται για τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της ιατρικής λειτουργίας”.