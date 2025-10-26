Σύλλογος Εργαζομένων Πρωτοβάθμιας Υγείας της ΔΥΠΕ Δυτ. Ελλάδας – Πελοποννήσου: “Προσχηματική αξιολόγηση που δεν τηρεί καν τα προσχήματα”

Και παρουσιάζει συγκεκριμένα στοιχεία στην ετήσια αξιολόγηση, που “καταδεικνύουν μάλλον εμπάθεια παρά αξιολογική ικανότητα και αξιοπιστία του αξιολογητή, εκθέτουν την ίδια την προϊσταμένη αρχή (6η ΥΠΕ), η οποία ανέχεται αξιολογητές και αξιολογήσεις, με βάση στοιχεία διαφορετικά από αυτά της προσωπικότητας και της επιστημονικής αρτιότητας”.

Χαρακτηριστικά ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Υπαλλήλων της ΔΥΠΕ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου σημειώνει:

“Προκαλεί τεράστια απορία πως είναι δυνατό ένας άνθρωπος – εργαζόμενος μέσα σε έναν μόλις χρόνο να χάσει το ήμισυ του ήθους του, αξιολογούμενος σε κλίμακα του 10. Πολύ δε περισσότερο με βάση την ίδια κλίμακα είναι αδύνατο για έναν επιστήμονα να χάνει στο ίδιο διάστημα την επιστημονική του συγκρότηση και να περιορίζει στο ήμισυ σχεδόν το επιστημονικό του έργο, δεδομένου ότι δεν τον βαρύνει κάποια καταγεγραμμένη καταγγελία, κάποιο επιστημονικό λάθος ή χειρισμός. Είναι δε απίθανο για επαγγελματία υγείας, χωρίς κανένα δείγμα κακής συνεργασίας με τους συνεργάτες ή τους ασθενείς του, ακόμα και αν δεχτούμε ότι συνεργάζεται και συλλειτουργεί στοιχειωδώς, να αξιολογείται με 1, όταν το άριστα είναι το 10.

Όταν όλα τα παραπάνω εμπεριέχονται σωρευτικά στην ίδια ετήσια αξιολόγηση, καταδεικνύουν μάλλον εμπάθεια παρά αξιολογική ικανότητα και αξιοπιστία του αξιολογητή, εκθέτουν την ίδια την προϊσταμένη αρχή (6η Υ.Πε.), η οποία ανέχεται αξιολογητές και αξιολογήσεις με βάση στοιχεία διαφορετικά από αυτά της προσωπικότητας και της επιστημονικής αρτιότητας. Ακόμα περισσότερο, με τον τρόπο αυτό της αξιολογικής κρίσης καταλύεται το κυβερνητικό και υπουργικό αφήγημα, το οποίο αντιλαμβάνεται ως κρίσιμο και ανασταλτικό στοιχείο για την ανάπτυξη της χώρας και την παραγωγικότητα του δημοσίου τομέα -απειλώντας μάλιστα μέσω του νέου πειθαρχικού κώδικα- την αποχή από τη διαδικασία μιας τέτοιας αξιολόγησης. Η απορία μας δε γιγαντώνεται καθόσον, όπως είχαμε περιγράψει στο προηγούμενο δελτίο Τύπου, η συγκεκριμένη αξιολόγηση γίνεται, ενώ ο δεύτερος αξιολογητής δεν έχει καν συνεργαστεί με τον αξιολογούμενο και δεν τον γνωρίζει ούτε κατ’ όψιν”.

Καταλήγοντας δηλώνει πως “ο σύλλογος μας παραμένει αταλάντευτα υπέρ της αξιολόγησης των εργαζομένων. Αξιολόγηση, η οποία θα χρησιμοποιεί σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους, όπως αυτά που διδάσκονται στα σεμινάρια του ίδιου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με αντικειμενικά και πραγματικά κριτήρια, με σοβαρούς στόχους και αξιολογημένους τους φορείς και προπαντός τους φερόμενους ως αξιολογητές”.