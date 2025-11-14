Προκήρυξη για 4 γιατρούς σε Κέντρα Υγείας Μεσσηνίας

Συγκεκριμένα, στην απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Ειρήνης Αγαπηδάκη για την προκήρυξη 276 θέσεων γιατρών για Κέντρα Υγείας της χώρας, από τις οποίες 55 συνολικά για μονάδες της 6ης ΥΠΕ, περιλαμβάνονται: Ενας γιατρός γενικής – οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας για το Κ.Υ. Φιλιατρών. Δύο γιατροί γενικής – οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας για το Κ.Υ. Γαργαλιάνων. Κι ένας γιατρός παιδιατρικής για το Κ.Υ. Μελιγαλά.
Και οι 4 θα είναι βαθμού Επιμελητή Α’.
Σύμφωνα με την απόφαση, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 21 Νοεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι και λήγει στις 5 Δεκεμβρίου, την ίδια ώρα.