Δράσεις για την υγεία στην τρίτη ηλικία σε Δώριο και Διαβολίτσι

Οι δύο δράσεις ήταν στο πλαίσιο της Μελέτης Διαπέλη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με στόχο την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας στην τρίτη ηλικία.

Τη δράση συντόνισε η ερευνητική ομάδα του Τμήματος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με επιστημονικά υπεύθυνη την επίκουρη καθηγήτρια Αριστέα Γκιοξάρη.

Η ομάδα απαρτιζόταν από διδακτορικές και μεταδιδακτορικές ερευνήτριες του τμήματος (Τρισεύγενη Πράττη, Αλεξάνδρα Φωσκόλου, Αντιγόνη Κουσκούτη, Γιαννούλα Νικολάου), καθώς και από τελειόφοιτες φοιτήτριες (Ελένη Ιωαννίδου, Αθηνά Κόντου, Αικατερίνη Μανιατάκου–Ομαλιανάκη, Έλλη Λουκά, Αναστασία Νικητοπούλου), με τη συνεργασία του νοσοκομείου Καλαμάτας.

Με ανακοίνωση του το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου επισημαίνει πως «συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, προωθώντας πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη δημόσια υγεία και ενημερώνουν

τους πολίτες για τη σημασία της σωστής διατροφής και της πρόληψης», ενώ απευθύνει ευχαριστίες στον δήμο Οιχαλίας και ιδιαίτερα στην Αθηνά Ξυδιά από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», για τον συντονισμό και την πολύτιμη υποστήριξη των δράσεων.