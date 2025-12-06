Δωρεά οργάνων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας: 62χρονος δότης έσωσε τρεις ζωές!

Ζωή σε τρεις συνανθρώπους μας έδωσε με τον δικό του θάνατο ένας 62χρονος από την Καλαμάτα, έπειτα από μία καλά συντονισμένη διαδικασία για τη λήψη των οργάνων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Ειδικές ομάδες χειρουργών ληπτών οργάνων από το Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας και από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, που έφτασαν στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα, βρέθηκαν στο χειρουργείο του Νοσοκομείου για περισσότερες από 6 ώρες μαζί με συναδέλφους τους από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με σκοπό να γίνει ασφαλής λήψη των δύο νεφρών και του ήπατος.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης οι δύο νεφροί μεταφέρθηκαν οδικώς στο Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας, όπου βρίσκονταν ήδη οι δύο λήπτες 51 και 58 ετών αντίστοιχα.

Το ληφθέν ήπαρ μεταφέρθηκε αεροπορικώς από την Καλαμάτα στο Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης και από εκεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου έγινε μεταμόσχευσή του σε 58 ασθενή.

Αξίζει να σημειωθεί οτι είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, που διεκπεραιώνεται διαδικασία λήψης οργάνων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Μιλώντας στην "Ε" ο Μεσσήνιος πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων Γιώργος Παπαθεοδωρίδης θέλησε να ευχαριστήσει δημοσίως το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου Καλαμάτας για την ιδιαίτερα σημαντική συμβολή του στη διαδικασία λήψης των μοσχευμάτων.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο επίσης Μεσσήνιος Γιάννης Μπολέτης, ομότιμος καθηγητής Νεφρολογίας του ΕΚΠΑ και εθνικός εκπρόσωπος στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε θέματα Μεταμοσχεύσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή των γιατρών της Εντατικής του Νοσοκομείου Καλαμάτας, αλλά και του διοικητή Νίκου Πεφάνη σε όλη τη διαδικασία.

Στην "Ε" μίλησε και ο κλινικός συντονιστής μεταμοσχεύσεων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Λάμπρος Βαγιώτας που υπογράμμισε και από την πλευρά του την άψογη συνεργασία της ομάδας χειρουργών ληπτών από τη Θεσσαλονίκη με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της Καλαμάτας με στόχο όλα να κυλήσουν βάσει των πρωτοκόλλων και το μόσχευμα να φτάσει έγκαιρα και με ασφάλεια στον λήπτη.