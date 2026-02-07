Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος: Οι μισοί έχουν κόψει το τσιγάρο

Από το 2024 στο Νοσοκομείο Καλαμάτας λειτουργεί Ιατρείο Προληπτικής Καρδιολογίας και Διακοπής Καπνίσματος, με πολύ καλά αποτελέσματα. Ο υπεύθυνος του Ιατρείου – γιατρός, καρδιολόγος Μανώλης Μάκαρης τονίζει στην “Ε” ότι πάνω από το 50% των ανθρώπων που έχουν απευθυνθεί στο Ιατρείο, έχουν κόψει το τσιγάρο κι επισημαίνει πως νούμερο 1 είναι η θέληση να το κόψει.

Αναλυτικά, ο Μαν. Μάκαρης μας ενημερώνει ότι το Ιατρείο “έχει μεγάλη ανταπόκριση στον πληθυσμό. Αυτό μας χαροποιεί, γιατί το κάπνισμα είναι ένας τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου. Δηλαδή, αν τον εξαλείψουμε, θα μειωθούν οι πιθανότητες και για έμφραγμα για εγκεφαλικό, για μια σειρά από παθήσεις”.

Για την εμπλοκή των καρδιολόγων στην προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος, διευκρινίζει πως “η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία είδε ότι υπάρχει σημαντικό έλλειμμα στη διαπαιδαγώγηση των ασθενών σε προληπτική βάση σε σχέση με το κάπνισμα. Και γι’ αυτό, ενώ πρώτα για τη διακοπή του καπνίσματος ασχολούνταν μόνο οι πνευμονολόγοι, τώρα έχουν μπει δυναμικά και οι καρδιολόγοι. Εφάρμοσε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους καρδιολόγους και γι’ αυτό και δω στο Νοσοκομείο έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε τη δυνατότητα διακοπής του καπνίσματος”.

Ο Μαν. Μάκαρης παρατηρεί ότι “το νούμερο είναι να έχει τη θέληση να κόψει το τσιγάρο. Δεν μπορείς να του το επιβάλλεις και να του πεις να κόψει το τσιγάρο, σώνει και καλά. Ακόμα και ασθενείς που έχουμε κι έχουν πάθει έμφραγμα, δυσκολεύονται να κόψουν το τσιγάρο. Εμείς απευθυνόμαστε και σε ανθρώπους που έχουν πάθει έμφραγμα ή κάποια άλλη καρδιαγγειακή πάθηση και θέλουν να κόψουν το τσιγάρο, αλλά και σε ανθρώπους που δεν έχουν πάθει κάτι και θέλουν να το κόψουν, για να το προλάβουν”.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Για το πώς λειτουργεί, τι γίνεται στο Ιατρείο σημειώνει:

“Μόλις έρχεται κάποιος στο Ιατρείο μας, το νούμερο 1 είναι να πάρουμε το αναλυτικό ιστορικό σε σχέση με τις συνήθειες καπνίσματος. Υπάρχουν συγκεκριμένοι δείκτες που εφαρμόζουμε, για να δούμε πόσο εξαρτημένος είναι από τον καπνό. Στη συνέχεια, κάνουμε μια πλήρη καρδιολογική εξέταση, που περιλαμβάνει καρδιογράφημα, υπερηχοκαρδιογράφημα, κλινική εξέταση και εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου. Δηλαδή, κοιτάζουμε ολιστικά τον καπνιστή, πριν φθάσουμε στη θεραπεία. Κοιτάζουμε αν έχει άλλους παράγοντες κινδύνου, σάκχαρο, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, πίεση, αν έχει περάσει έμφραγμα, πνευμονολογικά νοσήματα. Ολα αυτά είναι σημαντικά και τα παρακολουθούμε”.

Πληροφορεί ότι “σε πολλούς ασθενείς που έχουν έρθει για τη διακοπή του καπνίσματος, έχουμε τη δυνατότητα να διαγνώσουμε εγκαίρως τη στεφανιαία νόσο. Δηλαδή, αν δούμε και κάποια άλλα πράγματα, συνταγογραφούμε και άλλες εξετάσεις και μπορούμε να προλάβουμε τη στεφανιαία νόσο”.

Ο γιατρός εξηγεί ότι “υπάρχει και η σωματική εξάρτηση και η ψυχική. Και πρέπει να βοηθήσουμε τον ασθενή να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει. Οσον αφορά τη σωματική εξάρτηση, υπάρχουν στον εγκέφαλο υποδοχείς της νικοτίνης, που αλληλοεπιδρά με τους υποδοχείς αυτούς και δημιουργεί το αίσθημα της ευχαρίστησης που έχει ο καπνιστής. Εκεί εδράζεται η οργανική, η σωματική εξάρτηση. Και από κει και πέρα υπάρχουν μια σειρά από φαρμακευτικές μέθοδοι, οι οποίες βοηθούν στην απεξάρτηση του ανθρώπου”.

Ο Μαν. Μάκαρης επισημαίνει ότι “μέχρι στιγμής, από μία πρόχειρη στατιστική που έχουμε κάνει, έχουμε πολύ καλά ποσοστά διακοπής του καπνίσματος. Ενα ποσοστό που ξεπερνάει το 50%”.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Οσον αφορά τον τρόπο που γίνεται η θεραπεία, σημειώνει: “Εχουμε τη δυνατότητα μέτρησης του μονοξειδίου του άνθρακα. Δηλαδή, μετράμε το μονοξείδιο του άνθρακα στον εκπνεόμενο αέρα, με μία ειδική μέθοδο που υπάρχει και απ’ αυτό βλέπουμε πόσο μονοξείδιο έχει ο ασθενής στον οργανισμό του. Και αυτό χρησιμοποιείται και για να διαγνώσουμε πόσο εξαρτημένος είναι από τον καπνό, αλλά και να δούμε την ανταπόκριση της θεραπείας. Δηλαδή, σιγά – σιγά μπορούμε να δούμε αυτό το νούμερο να πέφτει. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί δείχνει στον ασθενή ότι φεύγει το δηλητήριο, που είναι το μονοξείδιο του άνθρακα, από τον οργανισμό του”.

Ο γιατρός – υπεύθυνος του Ιατρείου αναφέρεται στις “καινούργιες θεραπείες που είναι αρκετά ελπιδοφόρες” κι ενημερώνει: “Μάλιστα, υπάρχει μια θεραπεία 25 ημερών, που αν την ακολουθήσεις με τους προβλεπόμενους κανόνες, θα έχεις σίγουρο αποτέλεσμα. Και σε αυτή τη θεραπεία που εφαρμόζουμε, την πέμπτη μέρα ο ασθενής οφείλει να κόψει το κάπνισμα. Ουσιαστικά με αυτή τη θεραπεία πηγαίνει το φάρμακο και μπλοκάρει τους υποδοχείς νικοτίνης που υπάρχουν στον εγκέφαλο κι έτσι ο ασθενής δεν έχει την ανάγκη να καπνίσει. Είναι φυτική θεραπεία σε μορφή χαπιού και τη συνιστούμε”.

Πληροφορεί πως “για άλλους ασθενείς είναι η αντικατάσταση με υποκατάστατα νικοτίνης, με τα οποία σε κάποιους ασθενείς έχουμε δει βελτίωση. Εδώ είναι μακροχρόνια η θεραπεία, ενώ με την άλλη, μέσα σε 25 ημέρες πλήρους εφαρμογής έχουμε τρομακτική επιτυχία. Υπάρχουν αντενδείξεις και κάποιοι ασθενείς δεν μπορούν να πάρουν την γρήγορη θεραπεία”.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ

Ο Μαν. Μάκαρης αναφέρει ότι “έχουν έρθει και αρκετοί που έχουν πάει στο ηλεκτρονικό τσιγάρο και στον θερμαινόμενο καπνό. Και τα δύο αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί ως τρόπος διακοπής” και δηλώνει: “Εμείς δεν το συστήνουμε, γιατί υπάρχουν πιο αποτελεσματικοί τρόποι και μάλιστα λέμε ότι καλό θα είναι όσοι έχουν εξάρτηση από τα συγκεκριμένα, να κάνουν προσπάθεια διακοπής. Γιατί μπορεί να έχουν λιγότερες επιδράσεις στον οργανισμό σε σχέση με το κλασικό τσιγάρο, όμως, δεν στερούνται μακροπρόθεσμων παρενεργειών. Και υπάρχουν ουσίες μέσα που είναι αδιευκρίνιστες. Δηλαδή, δεν ξέρουμε τι ουσίες έχει. Και υπάρχει μια τάση τελευταία να πηγαίνουν νέα παιδιά κατευθείαν στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, ουσιαστικά, έχοντας μια νέα εξάρτηση”.

Καταλήγοντας ο υπεύθυνος για τη λειτουργία του Ιατρείου Προληπτικής Καρδιολογίας και Διακοπής Καπνίσματος στο Νοσοκομείο Καλαμάτας ξεκαθαρίζει: “Οπως λένε αρμόδιοι οργανισμοί, καρδιολογικές, πνευμονολογικές εταιρείες, ο αέρας που αναπνέουμε πρέπει να είναι καθαρός. Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα με το τι προκαλεί το κάπνισμα. Νέοι άνθρωποι, ακόμα και 20 χρονών έχουμε δει εδώ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, να έχουν υποστεί έμφραγμα, λόγω του καπνίσματος . Δεν είναι μόνο το κάπνισμα παράγοντας κινδύνου. Ομως, ο ξεκάθαρος παράγοντας κινδύνου για έμφραγμα είναι το κάπνισμα”.