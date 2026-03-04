Ασκηση ετοιμότητας για σεισμό στο Νοσοκομείο Καλαμάτας (βίντεο-φωτογραφίες)

Ασκηση εφαρμογής των σχεδίων έκτακτης ανάγκης “Σώστρατος” και “Περσέας”, για μερική εκκένωση μετά από σεισμό, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, με επιτυχία και με διάρκεια 2,5 περίπου ωρών(!).

Το σενάριο της άσκησης περιελάμβανε και πρόκληση πυρκαγιάς και απεγκλωβισμό ατόμων από γερανοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Αναλυτικά, το σενάριο της άσκησης προέβλεπε σεισμό 5,9 Ρίχτερ, που προκάλεσε ζημιές στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το προσωπικό, ο εφημερεύων χειρουργός επιθεώρησε τους χώρους για ζημιές, για τραυματίες ή και θύματα κι ενημέρωσε τον διοικητή της μονάδας. Κινητοποιήθηκαν οι επιτροπές εκκένωσης κι επιχειρήσεων υγείας του ΕΚΑΒ.

Στον χώρο του εσωτερικού πάρκινγκ στη νότια πλευρά είχε στηθεί προσωρινός χώρος καταφυγής με 5 σκηνές, για υποδοχή – διαλογή των ασθενών που θα χρειαζόταν να μετακινηθούν, για Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, για αναζωογόνηση – μέτριας βαρύτητας περιστατικά, για χειρουργείο – κρίσιμης βαρύτητας περιστατικά και για βραχεία νοσηλεία.

Εκεί μεταφέρθηκε εξοπλισμός, ιατρικός και νοσηλευτικός και η εκκένωση ξεκίνησε με περιπατητικούς ασθενείς (που μπορούσαν να περπατήσουν), από την Οφθαλμολογική, την Β’ Παθολογική και την Ψυχιατρική Κλινική.

Ακολούθησαν η μεταφορά επιτόκου με φορείο στο χειρουργείο για να γεννήσει, νεογνού σε θερμοκοιτίδα κι ασθενών από τη Μονάδα Εμφραγμάτων και με κάταγμα ισχίου.

Στην άσκηση μπήκαν στη συνέχεια ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που με ταχύτητα έσπευσαν και μετέφεραν τους ασθενείς και τη λεχοΐδα σε άλλα νοσοκομεία.

Στον προσωρινό χώρο καταφυγής μεταφέρθηκε με αυτοσχέδιο σκαμνάκι και άτομο με περιστατικό από το παθολογικό ΤΕΠ.

Η δεύτερη φάση της άσκησης προέβλεπε την πρόκληση πυρκαγιάς στον χώρο ιματισμού, στο υπόγειο που μετά την αρχική παρέμβαση ατόμων της Ομάδας Πυρασφάλειας του Νοσοκομείου, που απεγκλώβισε άτομο που μεταφέρθηκε στον προσωρινό χώρο καταφυγής. Χρειάστηκε καιη παρέμβαση της Πυρισβεστικής Υπηρεσίας, για να περιορίσει και να σβήσει τη φωτιά και με γερανοφόρο όχημα να απεγκλωβίσει γιατρό από τη ΜΕΘ και ασθενή από τη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας.

Σε δηλώσεις του ο διοικητής του Νοσοκομείου Καλαμάτας Νίκος Πεφάνης σημείωσε, μεταξύ άλλων:

“Κατά τη διάρκεια της άσκησης πραγματοποιήθηκαν δράσεις που περιελάμβαναν εκκένωση και μεταφορά ασθενών στον προσωρινό χώρο καταφυγής. Τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες που προβλέπει το πρωτόκολλο, ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ, η 6η ΥΠΕ και με την άδειά τους προχωρήσαμε σε μερική εκκένωση του Νοσοκομείου. Αυτό που διαπιστώθηκε, είναι ότι το υγειονομικό μας προσωπικό είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, έχει συμμετάσχει και τα προηγούμενα χρόνια σε πολλές ασκήσεις. Ειπώθηκε ότι η Καλαμάτα που είναι σε πολύ καλό επίπεδο, ανεβαίνει σε επίπεδο και στα σχέδια για την επόμενη αξιολόγηση θα προστεθούν περισσότερες δράσεις.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι ενεπλάκησαν στην άσκηση, όλους τους φορείς που συμμετείχαν, το ΕΚΑΒ, την Αστυνομία, την Πυροσβεστική, την Πολιτική Προστασία για τη βοήθεια στο στήσιμο των σκηνών και του χώρου και όλους όσοι συμμετείχαν στην άσκηση.

Υπήρχαν 10 δράσεις που είχαν εγκριθεί, αλλά κατά τη διάρκεια άλλαξαν πάρα πολλά σενάρια. Ενεπλάκησαν νοσηλευτές που δεν ήταν προγραμματισμένο να εμπλακούν στην άσκηση και από τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε από τους αξιολογητές, ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα”.

Ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μεσσηνίας - πύραρχος Κώστας Γεωργακόπουλος παρατήρησε:

“Σύμφωνα με το σενάριο η Υπηρεσία επενέβη στην κατάσβεση πυρκαγιάς σε χώρους του Νοσοκομείου, καθώς και στη διάσωση και απεγκλωβισμό ατόμων από χώρους του Νοσοκομείου, λόγω εκδήλωσης σεισμικού φαινομένου. Θέλω να τονίσω την αναγκαιότητα της διεξαγωγής των ασκήσεων αυτών, γιατί από τη μία, όσον αφορά την Υπηρεσία μας, βλέπουμε το επίπεδο ετοιμότητάς της και από την άλλη, βλέπουμε το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σε περίπτωση τυχόν συμβάντων. Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες.

Τέτοιες ασκήσεις είναι οδηγός για τα πραγματικά περιστατικά. Γι’ αυτό πρέπει να γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα".

Την άσκηση παρακολούθησαν κλιμάκιο του Κ.ΕΠ.Υ. (Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας)-ΕΚΑΒ, εκπρόσωπος της 6ης ΥΠΕ και υπεύθυνοι αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, οι αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας Καλαμάτας Παντελής Δρούγας και Μεσσήνης Ανδρέας Τράκας, ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Λάμπρος Τζούμης, υπηρεσιακά στελέχη της Πολιτικής Προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και τον Δήμο Καλαμάτας και στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας και των Π.Υ. Μεσσηνίας.