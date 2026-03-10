Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας: Στήριξη στους νοσοκομειακούς γιατρούς

Και ζητεί την άμεση επίλυση όλων των προβλημάτων που έχουν να κάνουν με την εύρυθμη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Αναλυτικά, η διοίκηση του Ε.Κ. Καλαμάτας σε ανακοίνωσή της την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος Σωτήρης Τσώνης και ο γ.γ. Παναγιώτης Μουλάς, πέρα από τη στήριξη στους νοσοκομειακούς γιατρούς, σημειώνει:

“Οι κοινωνικές συνθήκες που βιώνει η χώρα, έχουν ως αποτέλεσμα τις αυξημένες ανάγκες για παροχές υπηρεσιών υγείας από τις δημόσιες δομές υγείας. Η βιωσιμότητα του συστήματος υγείας είναι επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών.

Βασική προϋπόθεση είναι η διαθεσιμότητα πόρων τόσο υλικών- οικονομικών όσο και ανθρωπίνων. Οι ελλείψεις σε προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό έχουν ανυπολόγιστες συνέπειες για την υγεία των ασθενών και τις συνθήκες εργασίας των υγειονομικών.

Αιτήματα για προσλήψεις ιατρών, για αύξηση της χρηματοδότησης των νοσοκομείων και της υγείας, για την μονιμοποίηση των χιλιάδων συμβασιούχων είναι αιτήματα καθολικής αποδοχής.

Ζητάμε: 1. Την άμεση επίλυση όλων των προβλημάτων που έχουν να κάνουν με την εύρυθμη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας. 2. Τις απαιτούμενες προσλήψεις ανά ειδικότητα με μόνιμο προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Η διαφύλαξη του αγαθού της υγείας είναι δικαίωμα που αποτελεί βασικό αξίωμα για την συνέχεια μίας κοινωνίας”.