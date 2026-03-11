Ιδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου»: Δωρεά αξονικού τομογράφου στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας

Η απόφαση του διοικητή της 6ης ΥΠΕ Ηλία Θεοδωρόπουλου αναφέρει:«Αποφασίζουμε, τη χορήγηση σύμφωνης γνώμης από άποψη σκοπιμότητας για την προμήθεια από την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Κυπαρισσίας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας μέσω δωρεάς από το Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου», συστήματος Αξονικής Τομογραφίας, συνολικής δαπάνης 250.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία

δεν έχει συμπεριληφθεί σε πρόγραμμα προμηθειών του Υπουργείου Υγείας.

Η παρούσα σύμφωνη γνώμη χορηγείται με τους κάτωθι όρους: δεν θα τροποποιηθούν τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία του φακέλου που υπέβαλε το Νοσοκομείο, σε περίπτωση που για την εγκατάσταση του αξονικού τομογράφου ή του ακτινολογικού που ήδη λειτουργεί στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας απαιτηθούν τροποποιήσεις σε δομικά ή άλλα κατασκευαστικά στοιχεία ή υποδομές, θα προηγηθεί εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας και οι απαιτούμενες εργασίες στατικής ενίσχυσης, η οποία θα υποβληθεί στην

η ΥΠΕ για έγκριση, για την υλοποίηση της δωρεάς και την εγκατάσταση και λειτουργία του υφιστάμενου ακτινολογικού και του νέου αξονικού τομογράφου, θα εφαρμοστεί η ισχύουσα νομοθεσία.»

Σχετική ανακοίνωση υπήρξε και από το Δήμαρχο Τριφυλίας Γεώργιο Λεβεντάκη , ο οποίος εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες τόσο τις δικές του όσο και ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας για αυτή τη δωρεά.

Συγκεκριμένα αναφέρει «Τη σύμφωνη γνώμη της, για την προμήθεια συστήματος αξονικής τομογραφίας, στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κυπαρισσίας, μέσω δωρεάς από το Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου», χορήγησε η 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

Η απόφαση, με σημερινή ημεροχρονολογία, αφορά την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Κυπαρισσίας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας και προβλέπει προμήθεια, συνολικής δαπάνης (250.000,00€) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, η οποία συγκεκριμένη προμήθεια, όπως αναφέρεται, δεν έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα προμηθειών του Υπουργείου Υγείας.

Θα ήθελα, λοιπόν, να εκφράσω τις πιο θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες μου, τόσο προσωπικά, όσο και εκ μέρους ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Τριφυλίας, για την εξαιρετική γενναιοδωρία του, στο Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου».

Η προσφορά του αυτή, αποτελεί έμπρακτο δείγμα υψηλής κοινωνικής προσφοράς και ανιδιοτελούς αγάπης, προς τον συνάνθρωπο και τον τόπο μας και την επιτακτική ανάγκη αναβάθμισης του διαγνωστικού εξοπλισμού, του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Κυπαρισσίας, έρχεται να καλύψει, με την εν λόγω δωρεά.

Τέτοιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες, αφ' ενός μεν ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας, των πολιτών ενός Δήμου και της ευρύτερης περιοχής του και αφ' ετέρου δε συμβάλουν στη δημόσια υγεία και τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες αυτής, στηρίζοντας το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, στο δύσκολο και απαιτητικό έργο τους.

Είμαστε ευγνώμονες, για την στήριξη του Ιδρύματος «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου», που με αυτή του τη δωρεά, αποδεικνύει και πάλι, στην πράξη, το κοινωνικό του έργο και την αγάπη του για την Τριφυλία».

Κ.Μπ.