Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στο Νοσοκομείο

Για τη συμμετοχή στη συγκέντρωση το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Καλαμάτας έχει εξαγγείλει δίωρη στάση εργασίας, από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι.

Το Σωματείο των νοσοκομειακών γιατρών έχει καλέσει στη συγκέντρωση το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ, το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, τα πρωτοβάθμια σωματεία του νομού, κάθε κοινωνική συλλογικότητα και όλους τους πολίτες, επισημαίνοντας: “Στεκόμαστε όλοι ενάντια στην υποβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων. Διεκδικούμε: Αποκλειστική χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των σύγχρονων αναγκών. Άμεσες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με πλήρη απασχόληση. Να προκηρυχθούν άμεσα όλες οι κενές οργανικές θέσεις των Νοσοκομείων του νομού. Να προκηρυχθούν άμεσα όλες οι κενές οργανικές θέσεις των παθολόγων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, με κατεπείγουσες διαδικασίες. Αύξηση του βασικού μισθού για όλες τις βαθμίδες. Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού. Διπλασιασμό της ωριαίας εφημεριακής αποζημίωσης. Ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά. Μονιμοποίηση συμβασιούχων και επικουρικών ιατρών. Έξω οι εργολάβοι από τα Νοσοκομεία. Έκδοση Οργανισμών με βάση τις προτάσεις των Σωματείων. Ικανοποίηση του συνόλου των αιτημάτων των γιατρών για τις άγονες περιοχές. Επιδότηση ενοικίου για τις άγονες θέσεις των γιατρών.

* Το Ν.Τ.Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας στηρίζει και καλεί μαζικά όλους τους εργαζόμενους του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και τους φορείς της πόλης στη σημερινή συγκέντρωση στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Αναφέρει πως “τα προβλήματα επιβίωσης των νοσοκομειακών γιατρών, τα εξαντλητικά ωράρια στα οποία εξωθούνται λόγω των ελλείψεων σε προσωπικό, είναι προβλήματα που αφορούν όλους τους εργαζομένους και τον λαό” και σημειώνει: Διεκδικούμε μαζί με τους γιατρούς: Ουσιαστική αύξηση στη χρηματοδότηση των μονάδων υγείας με αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση. Κάλυψη όλων των αναγκών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με μόνιμες προσλήψεις – να καλυφθούν άμεσα οι οργανικές ανάγκες στις Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς των γιατρών και συνολικά των υγειονομικών”.

* Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Μεσσηνίας δηλώνει τη στήριξή του “στις κινητοποιήσεις και τα δίκαια αιτήματα των Σωματείων Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Ν. Μεσσηνίας και των Εργαζομένων του Νοσοκομείου Καλαμάτας” και τη συμμετοχή του στη διαμαρτυρία που διοργανώνουν.

Επισημαίνει ότι “είμαστε για ακόμα μια φορά στον δρόμο του αγώνα για την υγεία. Χωρίς γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό και με ικανοποιητικές αποδοχές που να μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, δεν μπορεί να δουλέψει το δημόσιο σύστημα υγείας. Χωρίς όλους αυτούς τα Νοσοκομεία είναι ντουβάρια. Η απάντηση στην πολιτική που θυσιάζει την υγεία και τη ζωή του λαού για τα κέρδη των λίγων, δεν μπορεί παρά να είναι η ένταση της οργανωμένης συλλογικής διεκδίκησης”.

* Η Νέα Αριστερά Μεσσηνίας δηλώνει ότι “βρίσκεται στο πλευρό των γιατρών και των εργαζομένων του Νοσοκομείου Καλαμάτας, στηρίζοντας τη στάση εργασίας και τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας” και παρατηρεί: “Η υποβάθμιση του ΕΣΥ και οι σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές υπονομεύουν τη δημόσια υγεία και ταλαιπωρούν τους πολίτες της Μεσσηνίας. Το υπουργείο οφείλει να καλύψει με κατεπείγουσες διαδικασίες τις κενές θέσεις παθολόγων στην Καλαμάτα. Οι εργαζόμενοι ζητούν δικαίως, μεταξύ άλλων, αύξηση του βασικού μισθού, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και διπλασιασμό της αποζημίωσης των εφημεριών. Καλούμε τους πολίτες να σταθούν δίπλα στους εργαζόμενους. Ο αγώνας τους είναι υπόθεση όλων μας”.

* Ο Σύλλογος Για Τα Δικαιώματα Της Γυναίκας Καλαμάτας - μέλος της ΟΓΕ συμμετέχει στην κινητοποίηση του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Ν. Μεσσηνίας και του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Δηλώνει πως “εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους νοσοκομειακούς γιατρούς ιδιαίτερα στις γυναίκες στο δημόσιο σύστημα Υγείας, που η εντατικοποίηση που βιώνουν έχει «χτυπήσει κόκκινο». Ενώνουμε τη φωνή μας με τo Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Ν. Μεσσηνίας και διεκδικούμε συλλογικά και μαχητικά την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας, γιατί η υγεία και η ζωή μας, η ζωή των παιδιών μας είναι πολύτιμες”.