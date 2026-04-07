Ολοκληρωμένη λύση για τις Παθολογικές Κλινικές ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας

Μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη λύση, η οποία πέρα από την προσωρινή ενίσχυση της Παθολογικής Κλινικής (μετά την απόφαση συγχώνευσης των δύο Κλινικών) του Νοσοκομείου Καλαμάτας, περιλαμβάνει την άμεση προκήρυξη όλων των οργανικών θέσεων παθολόγων ως μόνιμων θέσεων, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η συνέχεια στη λειτουργία της Κλινικής και τη θεσμοθέτηση ουσιαστικών κινήτρων για την προσέλκυση γιατρών, όπως παροχή στέγασης και υποστήριξη διαβίωσης, προτείνει ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας.

Αναλυτικά, η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου του νομού, σε ανακοίνωσή της την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος Δημήτρης Τζωρτζίνης και ο γ.γ. Νίκος Γιουρτούμας, σημειώνει:

“Ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες και στο ιατρικό σώμα, έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια επίλυσης των σοβαρών προβλημάτων λειτουργίας της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Το τελευταίο διάστημα, ο Σύλλογος έχει πραγματοποιήσει σειρά παρεμβάσεων και επαφών με όλους τους αρμόδιους φορείς, με στόχο την άμεση ενίσχυση της κλινικής και τη διασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας της.

Βασική θέση του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας είναι ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να βασίζεται σε λύσεις εξαναγκασμού των ιατρών. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε πρακτικές που οδηγούν σε υπερεφημέρευση και επαγγελματική εξουθένωση των συναδέλφων, καθώς αυτές υποβαθμίζουν τόσο τις συνθήκες εργασίας όσο και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Προτείνουμε μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη λύση, η οποία περιλαμβάνει: Την ενίσχυση της Παθολογικής Κλινικής προσωρινά με τη συμβολή ιατρών από άλλες δημόσιες δομές υγείας, μέσω κάλυψης εφημεριών. Την άμεση προκήρυξη όλων των οργανικών θέσεων παθολόγων ως μόνιμων θέσεων, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η συνέχεια στη λειτουργία της κλινικής.

Παράλληλα, την προκήρυξη επικουρικών θέσεων ιατρών Παθολογίας, ως άμεσο μέτρο ενίσχυσης μέχρι την πλήρωση των μόνιμων θέσεων.

Τη θεσμοθέτηση ουσιαστικών κινήτρων για την προσέλκυση ιατρών, όπως παροχή στέγασης και υποστήριξη διαβίωσης.

Τα παραπάνω μπορούν να υλοποιηθούν με τη συνεργασία της Περιφέρειας, του Δήμου Καλαμάτας και των τοπικών φορέων, οι οποίοι καλούνται να συμβάλουν ενεργά στην ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας της περιοχής”.

Καταλήγοντας, η διοίκηση δηλώνει ότι “ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η αξιοπρεπής άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος όσο και η ποιοτική φροντίδα υγείας για όλους τους πολίτες της Μεσσηνίας”.