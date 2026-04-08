Νοσοκομείο Κυπαρισσίας: Συγκέντρωση χθες με κυρίαρχο αίτημα την άμεση ενίσχυση του προσωπικού

Αίτημα τους η ενίσχυση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας σε προσωπικό. Είπαν όχι στις μετακινήσεις γιατρών με εντέλλεσθε που οδηγούν στην αποδυνάμωση του και στην εκ νέου απόκτηση της ανεξαρτησίας του από το Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ – ΕΦΚΑ Μεσσηνίας και πρόεδρος του παραρτήματος Τριφυλίας Κώστας Καπερώνης μεταξύ άλλων σημείωσε ότι” υπάρχει μεγάλη ανησυχία παρακολουθώντας τα προβλήματα του Νοσοκομείου Καλαμάτας με την αναστολή των εφημεριών της παθολογικής κλινικής λόγω έλλειψης γιατρών. Δεν μπορεί τα Νοσοκομεία να κρατιούνται όρθια με το φιλότιμο των γιατρών και των νοσηλευτών που φτάνει στα όρια της εξουθένωσης. Η μετακίνηση γιατρών από την Κυπαρισσία στην Καλαμάτα θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στο ήδη υποστελεχωμένο προσωπικό. Απαιτούμε τώρα να σταματήσει το κράτος να αντιμετωπίζει ως κόστος την προστασία της υγείας μας. Άμεσα να κατοχυρωθεί η αυτοτέλεια του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας. Να δημιουργηθεί καρδιολογική, παθολογική και ορθοπαιδική κλινική στο Νοσοκομείο μας. Επαρκή χρηματοδότηση του Νοσοκομείου. Να προκηρυχτούν όλες οι κενές θέσεις ιατρών και να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες τις δομές. Να θεσπιστούν ειδικά κίνητρα για τις μόνιμες θέσεις ιατρών που βγαίνουν επανειλημμένα άγονες. Να ενισχυθούν τα Κέντρα Υγείας της Τριφυλίας. Είμαστε δίπλα στους αγωνιζόμενους γιατρούς και τους νοσηλευτές του Νοσοκομείου. Αγωνιζόμαστε δίπλα στο σωματείο των εργαζομένων του Νοσοκομείου για την προστασία της υγείας μας και την κατοχύρωση σύγχρονης δημόσιας δωρεάν υγείας για όλους”.

Η Ξένια Στρατικοπούλου, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, επισήμανε: «Με έντονη ανησυχία και βαθιά αγανάκτηση παρακολουθούμε τις πρόσφατες αποφάσεις για τη μετακίνηση παθολόγων ιατρών από το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας προς το Νοσοκομείο Καλαμάτας, με καθεστώς «εντέλλεσθε». Μια πρακτική που, αντί να δίνει λύσεις, αποδυναμώνει περαιτέρω ένα ήδη επιβαρυμένο σύστημα υγείας. Για δεκαπέντε ολόκληρες ημέρες, το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας καλείται να λειτουργήσει χωρίς παθολόγο. Χωρίς μια από τις βασικότερες ειδικότητες. Χωρίς την απαραίτητη ασφάλεια για τους ασθενείς. Και αυτό, σε μια περίοδο που πλησιάζει το Πάσχα, όπου ο πληθυσμός της περιοχής διπλασιάζεται και οι ανάγκες αυξάνονται δραματικά.

Αναρωτιόμαστε: Πώς μπορεί να θεωρείται αποδεκτό ένα Νοσοκομείο να μένει ακάλυπτο; Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η υγεία των πολιτών όταν βασικές ειδικότητες απουσιάζουν;

Ταυτόχρονα, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και την ανθρώπινη διάσταση αυτής της απόφασης. Δεν είναι εύκολο για έναν γιατρό – και ιδιαίτερα για έναν οικογενειάρχη – να καλείται να μετακινηθεί αιφνιδιαστικά σε ένα άγνωστο περιβάλλον, να αφήνει πίσω του την καθημερινότητα, τις υποχρεώσεις και την οικογένειά του, προκειμένου να καλύψει κενά που δεν είναι δική του ευθύνη που δημιουργήθηκαν. Και οι παθολόγοι δεν είναι οι μόνοι. Μετακινήσεις πραγματοποιούνται και σε άλλες ειδικότητες, όπως των οφθαλμιάτρων, επιβεβαιώνοντας ότι το πρόβλημα είναι βαθύτερο και συστημικό.

Εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο, το Νοσοκομείο μας λειτουργεί χωρίς την παρουσία ακτινολόγου, αφήνοντας ένα κρίσιμο κενό στην παροχή βασικών ιατρικών υπηρεσιών. Παρά τις ανάγκες που συνεχώς προκύπτουν και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τόσο οι ασθενείς όσο και το προσωπικό, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική μέριμνα από την ΥΠΕ και τη διοίκηση. Ακόμη και μια στοιχειώδης λύση, όπως η εβδομαδιαία κάλυψη από έναν ακτινολόγο, δεν εφαρμόστηκε ποτέ, με αποτέλεσμα η κατάσταση να παραμένει στάσιμη και προβληματική.

Οι ενέργειες αυτές δεν επιλύουν τα προβλήματα του Νομού Μεσσηνίας. Αντίθετα, τα διογκώνουν. Πρόκειται για μια πολιτική στρουθοκαμηλισμού, που μεταθέτει προσωρινά το πρόβλημα από τη μία δομή στην άλλη, αφήνοντας τελικά και τις δύο αποδυναμωμένες.

Το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας ήδη αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις και ανάγκες. Η συνεχής αποδυνάμωσή του, μέσα από αποφάσεις της Διοίκησης και της ΥΠΕ, θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά του και, κυρίως, την ασφάλεια των πολιτών που εξυπηρετεί.

Σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο, αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στους συνταξιούχους ΙΚΑ - ΕΦΚΑ, καθώς και στον Σύλλογο Γυναικών, που στέκονται διαρκώς στο πλευρό μας και στηρίζουν κάθε προσπάθεια διατήρησης και ενίσχυσης του νοσοκομείου μας. Η αλληλεγγύη τους αποτελεί φάρο μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα: οι εφημερίες χωρίς βασικές ειδικότητες δεν είναι ασφαλείς. Οι πολίτες δεν μπορούν και δεν πρέπει να αισθάνονται εκτεθειμένοι.

Ζητούμε άμεσα: Την προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων, για όλες τις ειδικότητες. Την ενίσχυση τόσο του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας όσο και του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Τη θέσπιση ουσιαστικών κινήτρων, ώστε οι γιατροί να επιλέγουν το δημόσιο σύστημα υγείας και να μην ωθούνται στον ιδιωτικό τομέα.

Η υγεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με πρόχειρες λύσεις και μετακινήσεις ανάγκης. Απαιτεί σχεδιασμό, στήριξη και σεβασμό – τόσο στους ασθενείς όσο και στους λειτουργούς της. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Η κοινωνία της Κυπαρισσίας αξίζει ένα ισχυρό και ασφαλές νοσοκομείο. Και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε γι’ αυτό».

Κ.Μπ.