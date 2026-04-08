Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από εργατικά σωματεία και συνταξιούχους: Αίτημα μαζικών προσλήψεων γιατρών στο Νοσοκομείο (βίντεο)

Αφορμή της κινητοποίησης ήταν τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των Παθολογικών Κλινικών και οι αναρρωτικές άδειες όλων των γιατρών μετά από υπερεργασία κι εξάντληση, που οδήγησαν στην αναστολή της εφημερίας των Κλινικών για δύο ημέρες, στη διακομιδή των περιστατικών για νοσηλεία σε γειτονικά νοσοκομεία και στη συγχώνευση σε μία Παθολογική Κλινική με 45 κρεβάτια, από 80 συνολικά που ήταν μέχρι και την περασμένη εβδομάδα.

Σε δηλώσεις της η πρόεδρος του Σωματείου Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας Χρυσάνθη Μάλλιου σημείωσε: “Η Παθολογική Κλινική δουλεύει με μειωμένες κλίνες, με 45. Είναι καλυμμένες οι εφημερίες για το Πάσχα, ενώ έχει γίνει και μια μετακίνηση γιατρού - παθολόγου από το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας. Θα βγει το Πάσχα με μειωμένες κλίνες και αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα. Συνεχίζουμε να καλούμε τον Δήμο Καλαμάτας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου να πάρουν θέση στην επιδότηση ενοικίου, για τις θέσεις των παθολόγων που θα προκηρυχθούν και για κάθε θέση που θα προκηρυχθεί κι έχει κηρυχθεί άγονη”.

Η κ. Μάλλιου εξέφρασε την πίστη ότι “πρέπει να γίνει μια σύσκεψη με τα σωματεία μας, των γιατρών και των εργαζομένων και με τον Ιατρικό Σύλλογο με τον Δήμο Καλαμάτας και την Περιφέρεια, για να δούμε πώς μπορεί να τρέξει γρήγορα αυτή η διάταξη, που την έχει υποσχεθεί ο υπουργός στην τελευταία επίσκεψή του εδώ”.

Επίσης, ευχαρίστησε την Εκκλησία που είναι στο πλευρό τους με την επιστολή του μητροπολίτη Μεσσηνίας προς τον υπουργό Υγείας και παρατήρησε ότι “περιμένουμε τον κόσμο σε οποιαδήποτε άλλη κινητοποίηση θα προκηρυχθεί, διότι έχουμε μπροστά μας μετά το Πάσχα κινητοποιήσεις”.

Απαντώντας σε ερωτήσεις μας για τη συγχώνευση και τη λειτουργία μιας Παθολογικής Κλινικής και τον αριθμό των παθολόγων στο Νοσοκομείο, εξήγησε ότι “μιλάμε για 45 κρεβάτια. Τα επιπλέον περιστατικά, όσα δεν μπορούν να χωρέσουν εδώ, θα πρέπει να διακομισθούν. Η δύναμη καθεμίας Κλινικής ήταν 40 κρεβάτια. Οι εν ενεργεία παθολόγοι είναι 3, που δουλεύουν κι εναλλάσσουν εφημερίες κι έχει μετακινηθεί κι ένας παθολόγος από την Κυπαρισσία. Στο οργανόγραμμα του 2012 είναι 12 οι οργανικές θέσεις παθολόγων, δηλαδή 6 παθολόγοι σε κάθε Κλινική. Πρόσφατα είδα μια διακήρυξη της ΥΠΕ που μιλάει για 10 οργανικές. Οι μόνιμοι παθολόγοι είναι 5, από τους οποίους οι 2 είναι σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια. Το ΕΣΥ δεν είναι αριθμοί, το ΕΣΥ είναι ζωντανός οργανισμός και το Σύστημα δεν άντεξε. Υπάρχει η δυνατότητα για κατεπείγουσα διαδικασία προσλήψεων. Βλέπουμε, όμως, εντέλει, ότι δεν υπάρχει βούληση”.

Μεταξύ των δηλώσεων και των τοποθετήσεων που έγιναν:

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας Βασίλης Τζαμουράνης, αφού επέκρινε τη δημοτική αρχή για υποσχέσεις που δεν την τηρήθηκαν,

κάλεσε “τους τοπικούς παράγοντες να ενώσουν τη φωνή τους και να αυξήσουν την πίεσή τους προς την κυβέρνηση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της υποστελέχωσης του Νοσοκομείου, όχι με ημίμετρα αλλά με μόνιμες και ουσιαστικές θέσεις, εξαντλώντας και κάθε δυνατότητα εξασφάλισης κινήτρων σε ιατρικές ειδικότητες που δεν είναι ελκυστικές”.

Ο περιφερειακός σύμβουλος Νίκος Κουτουμάνος, επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης”, επέκρινε “την πολιτική της κυβέρνησης και της Ε.Ε. που αντιμετωπίζει την υγεία σαν εμπόρευμα, που οδηγεί σε κόφτες κόστους – οφέλους κι εντατικοποίηση” και ζήτησε “μονιμοποίηση επικουρικών γιατρών και προκήρυξη με νέο οργανόγραμμα, που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες και προκήρυξη όλων των θέσεων. Και να πάρει θέση η περιφερειακή αρχή”.

Γ.Σ.