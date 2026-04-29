Νέα πτέρυγα στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με στόχο την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας στην Πελοπόννησο, με επίκεντρο την αναβάθμιση των υποδομών του νοσοκομείου Τρίπολης, το οποίο εξυπηρετεί ευρύτερα την Περιφέρεια.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανέγερση νέας πτέρυγας στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, έργο που προωθείται μέσα από τη συνεργασία Περιφέρειας, υπουργείου Υγείας και υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η νέα πτέρυγα προβλέπεται να αυξήσει τις διαθέσιμες κλίνες και να ενισχύσει τις υπηρεσίες προς τους ασθενείς, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση του νοσοκομείου.

Στην παρέμβασή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Είναι μέρα χαράς για το νομό Αρκαδίας, την Τρίπολη και την Πελοπόννησο. Πριν από λίγες εβδομάδες επισκέφτηκε το γραφείο μου η κυρία Διοικήτρια, η άξια Διοικήτρια του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τριπόλεως μαζί με τον κύριο Περιφερειάρχη. Μου έθεσαν ένα αίτημα στο οποίο συνέδραμε και ο βουλευτής Αρκαδίας και Υπουργός κύριος Βλάσης, να εξασφαλίσουμε πόρους για να κάνουμε ένα σημαντικό έργο πνοής για το Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Να χτίσουμε επιτέλους την καινούργια του πτέρυγα στην οποία θα φτιάξουμε θέσεις για βραχεία νοσηλεία ογκολογικών ασθενών, για τις χημειοθεραπείες τους δηλαδή, και επέκταση των κλινών έτσι ώστε να αποφορτιστεί το νοσοκομείο το οποίο πλέον έχει εξελιχθεί σε μεγάλο κόμβο υγείας στην Πελοπόννησο και δέχεται πολύ μεγάλη πίεση. Το αίτημα έγινε δεκτό και ήρθαμε να το ανακοινώσουμε εδώ στο Νοσοκομείο Τριπόλεως. Η προμελέτη έχει ήδη ξεκινήσει από την Περιφέρεια. Θα γίνει μελέτη κατασκευή για να πάμε γρήγορα. Ένα αίτημα ετών γίνεται πραγματικότητα».

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ανέφερε: «Βρισκόμαστε εδώ για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, τόσο για την Αρκαδία όσο και για την Πελοπόννησο. Μέσα από μια πολύ στενή συνεργασία, προχωράμε στην ανέγερση μιας νέας πτέρυγας που θα αποφορτίσει ουσιαστικά το νοσοκομείο και θα ενισχύσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας».

Σημείωσε ακόμη τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, ευχαριστώντας τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση και τη διοικήτρια του νοσοκομείου Εύη Παπαγεωργίου, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες παρεμβάσεις «μεγαλώνουν το αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και δημιουργούν πραγματική προστιθέμενη αξία».

Η επίσκεψη του υπουργού ξεκίνησε από το Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ανακαίνισης και συνεχίστηκε στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, παρουσία και του υφυπουργού Παιδείας Κωνσταντίνου Βλάση.