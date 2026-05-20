Δωρεάν δερματολογικές εξετάσεις στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας

Περίπου 25 άτομα εξετάστηκαν από το δερματολόγο ιατρό Θεοδόση Γκουτσούλα στα πλαίσια της δράσης αυτής, που στόχο είχε πέρα από την εξέταση να υπάρχει και ευαισθητοποίηση των πολιτών της περιοχής. Η ετήσια εξέταση του δέρματος και κατά προτίμηση το μήνα Μάιο πριν την έναρξη του καλοκαιριού είναι απαραίτητη, όπως και η λήψη αντηλιακής προστασίας, καθώς ως γνωστόν ο ήλιος δεν έχει μόνο ευεργετικές επιπτώσεις, αλλά δημιουργεί και προβλήματα.

Μιλώντας για αυτή τη δράση η αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν. Μεσσηνίας-Α.Ο.Μ. Κυπαρισσίας Δήμητρα Καλομοίρη επισήμανε: «Με αφορμή το μήνα Μάιο που εορτάζεται ουσιαστικά η ημέρα προστασίας του δέρματος, η Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας και την Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία, αποφάσισαν όπως διοργανωθεί μια μέρα δωρεάν προληπτικής εξέτασης του πληθυσμού στην ΑΟΜ Κυπαρισσίας. Ο στόχος αυτής της εξέτασης, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για όλους τους κατοίκους της περιοχής με δεδομένο ότι η Κυπαρισσία είναι μια περιοχή που έχει πολλές ημέρες ηλιακή ακτινοβολία, είναι να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες πάνω στους κινδύνους που υπάρχουν από την υπερβολική έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και παράλληλα να τους γνωστοποιηθούν οι τρόποι προστασίας.

Ευχαριστούμε την Περιφέρεια για αυτή τη πρωτοβουλία καθώς και το Κυπαρίσσιο δερματολόγο μας κ. Γκουτσούλα, ο οποίος συμμετέχει σε αυτή τη δράση. Οφείλω να ομολογήσω ότι η συμμετοχή και το ενδιαφέρον των κατοίκων ήταν σημαντική και ευχαριστούμε και αυτούς προσήλθαν για την εξέταση».

Από τη πλευρά του ο δερματολόγος ιατρός Θεοδόσης Γκουτσούλας τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που λαμβάνω μέρος σε αυτή τη δράση, γίνεται κάθε χρόνο υπό την αιγίδα της δερματολογικής Εταιρείας, τα τελευταία χρόνια έχει πάρει την ονομασία «δερμάιος». Έχει συνδυαστεί με το Μάιο ως ο ιδανικός μήνας να ελέγξουμε το δέρμα για καρκίνο του δέρματος ή για άλλες προκαρκινικές βλάβες. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί πρώτη φορά γίνεται σε χώρο του νοσοκομείου. Αυτό είναι το νέο στοιχείο και είμαι ευτυχής για αυτό. Γίνεται υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου , της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας και του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας.

Κάνουμε τον ετήσιο βασικό έλεγχο του δέρματος μας, ελέγχουμε τις ελιές μας, στον απόλυτο ειδικό που είναι ο δερματολόγος. Μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, αλλά ιδανικός μήνας είναι ο Μάιος, είναι ιδανικά πριν εκτεθούμε στον ήλιο, πριν αρχίσουμε τα μπάνια πριν μαυρίσουμε. Οι μήνες τις Άνοιξης και ειδικά ο Μάιος είναι ο ιδανικός μήνας για ένα ετήσιο βασικό έλεγχο του δέρματος μας, τον οποίο πρέπει να κάνουμε είναι απαραίτητο. Από εκεί και πέρα χρειάζεται αντηλιακή προστασία γιατί ο ήλιος έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες αλλά εμπλέκεται σε δυσάρεστες καταστάσεις».

Κ.Μπ.