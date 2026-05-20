Μεσσηνία: 13 συλλήψεις σε καταυλισμούς Ρομά σε Καλαμάτα και Οιχαλία

Στη Μεσσηνία οι επιχειρήσεις έγιναν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας στους δήμους Καλαμάτας και Οιχαλίας και ειδικότερα στο Μελιγαλά, στα Παναγάκια και στην Αγία Τριάδα.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων στη Μεσσηνία ελέγχθησαν 34 άτομα, προσήχθησαν 15 από αυτά και έγιναν 13 συλλήψεις για διάφορα μικροαδικήματα, ενώ βεβαιώθηκαν και 5 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι πιο πολλές συλλήψεις αφορούσαν άτομα που δεν είχαν δελτίο ταυτότητας στους ελέγχους που τους έγιναν.

Ειδικότερα στα Ακοβίτικα συνελήφθη ένας 15χρονος και μια 46χρονη δίχως ταυτότητες και δύο ακόμη 15χρονοι μαζί με τις μητέρες τους, 38 και 41 χρονών για παραμέληση της εποπτείας τους.

Άλλες τρεις συλλήψεις έγιναν στην Καλαμάτα για ταυτότητες και αφορούν τρεις 15χρονους. Μαζί με αυτούς συνελήφθησαν για παραμέληση της εποπτείας τους, ένας 32χρονος, μια 41χρονη μητέρα και άλλη μία 31χρονη μητέρα. Ακόμη συνελήφθη ένας 23χρονος στο Αριοχώρι για ναρκωτικά, μιας και κατείχε 1,1 γραμμάρια χασίς.

