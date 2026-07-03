Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε Στέρνα, Αριστομένη και Ζερμπίσια

Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μέσα στον Ιούλιο έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στις Κοινότητες Στέρνας, Αριστομένη και Ζερμπισίων του Δήμου Μεσσήνης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο, οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) συνεχίζουν σε συνεργασία με τον Δήμο Μεσσήνης το έργο τους στην πρόληψη και την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Στόχος των δράσεων αυτών είναι η έγκαιρη διάγνωση, η πρόληψη χρόνιων νοσημάτων και η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα σε μικρότερες ή απομακρυσμένες περιοχές.

Οι εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν, είναι: Μέτρηση αρτηριακής πίεσης, μέτρηση κορεσμού οξυγόνου, υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος, γρήγορες εξετάσεις σημείου φροντίδας: χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, γλυκόζη αίματος, αιμοσφαιρίνη και αιματοκρίτης, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη.

Επιπλέον, θα παρέχονται υπηρεσίες ενημέρωσης για εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων και συμβουλευτική πρόληψης και υγείας. Οι πολίτες που θα προσέλθουν για εξετάσεις, θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον ΑΜΚΑ τους.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι:

Στη Στέρνα (Κοινοτικό Κατάστημα) την Τρίτη 7 Ιουλίου. Στον Αριστομένη (Αγροτικό Ιατρείο) την Τρίτη 28 Ιουλίου και στα Ζερμπισία (Κοινοτικό Κατάστημα) την Τετάρτη 29 Ιουλίου.

Σημειώνεται ότι για πολίτες με σοβαρά προβλήματα υγείας ή κινητικότητας που δεν μπορούν να μετακινηθούν, υπάρχει δυνατότητα κατ’ οίκον επίσκεψης από τις ΚΟΜΥ, κατόπιν προγραμματισμού μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1135 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 8 το πρωί έως 4 το απόγευμα.

Με βάση την ίδια ενημέρωση, οι δράσεις υλοποιούνται από τις Κινητές Ομάδες Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πρόληψης και της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας.